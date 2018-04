Omar Chehade, ex vicepresidente y ex congresista de Ollanta Humala, criticó la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de revocar la detención del ex presidente nacionalista y su esposa Nadine Heredia.

Dijo que se trata de una medida “eminentemente política” y puso la puntería en el magistrado Eloy Espinosa-Saldaña, quien habría inclinado la balanza para la liberación de la ex pareja presidencial.

“Favor con favor se paga, lamentablemente”, exclamó al mencionar que Espinosa-Saldaña fue elegido como miembro del TC durante el gobierno de Humala, con el respaldo fundamental del nacionalismo y como "cuota" de Heredia.

"Ha sido una decisión eminentemente política, no hay los suficientes elementos legales para cambiar la resolución del Poder Judicial, donde los recursos de apelación fracasaron".

Chehade advirtió que los magistrados que firmaron el fallo tendrán que asumir “las consecuencias” de su decisión porque, anotó, es evidente la existencia de un peligro de fuga por parte de Heredia y Humala.

“No es una cuestión de venganza, sino de fundamentos. No hay razones jurídicas para cambiar la decisión del Poder Judicial que dispuso la prisión preventiva”, insistió.