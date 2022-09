El candidato a la municipalidad de Lima Omar Chehade dice que su experiencia le permitirá gestionar la comuna. Asegura que César Acuña no da ni un sol a la campaña y apunta contra los que serían los candidatos del gobierno.

¿Por qué cree que a estas alturas hay candidatos que le rehúyen a la prensa?

Los medios de comunicación, en su mayoría, son objetivos y no solamente tienen el derecho, sino la obligación de informar, más en una campaña que se ha visto un poco contaminada con la coyuntura política por el tema del gobierno, la corrupción de Castillo y su entorno, las denuncias fiscales contra el régimen. Eso, de alguna manera, influyó en la campaña. Este mes recién ha comenzado poco a poco a calentar. Hay candidatos que le han rehuido no solamente a la prensa, sino al debate sobre todo los que presuntamente están en los tres primeros lugares.

¿Cree que el gobierno tiene sus candidatos?

Yuri Castro, obvio que es parte del partido de gobierno, pero es bastante improbable que gane. Los candidatos del gobierno son Forsyth y Urresti. Los dos se han quedado callados, los dos no dicen nada contra las tropelías del gobierno, los actos de corrupción o las torpezas o ineficiencias del gobierno de Castillo. En el caso de George Forsyth, esto se incrementa porque acordémonos que, cuando Castillo era presidente electo –en julio del año pasado–, se reunió en la famosa casa de Sarratea en Breña y después de esa reunión lo que le pidió fue que nombre a su padre como embajador del Perú ante la OEA. Recién está hablando un poquito, pero todo este año no dijo una sola palabra contra el ineficiente gobierno de Castillo.





Sus números no son buenos. ¿Cómo espera mejorarlos esta semana?

Yo diría que sí –ahí discrepo contigo– porque hasta hace un mes y medio me daban 2%. Ahora me dan 8% en votos válidos. Eso quiere decir que nuestra candidatura se ha cuadriplicado. Mi candidatura es bastante austera, bastante franciscana, mientras que los otros candidatos están haciendo campañas millonarias. López Aliaga tiene paneles millonarios, más de 1,000 paneles en Lima. Urresti tendrá 600 paneles y Forsyth 300. Además, con la campaña publicitaria en redes, entre otras cosas, te das cuenta de que hay una desproporción entre los candidatos.





¿El dueño de APP, César Acuña, no ha colaborado?

No hay un aporte de parte del presidente del partido (César Acuña) más allá de la pequeña maquinaria que podamos tener. Estamos combatiendo con espadas mientras que los otros usan misiles.





¿Cuál es el punto fuerte de Omar Chehade? ¿Qué lo diferencia de los otros candidatos?

Mi capacidad de gestión, mi liderazgo, soy una persona que concerta, soy un hombre de Derecho y he sido dos veces congresista de la República. Lima necesita un gestor, un líder, un estadista y nosotros tenemos una visión de Estado.





Hay hechos delincuenciales que cada vez son más violentos. ¿Cómo le pondrá un pare a esto?

Como jefe de la ciudad, voy a coordinar y voy a liderar la lucha contra la delincuencia junto con el Ministerio del Interior y la Policía. Yo no voy a prometer lo que no voy a cumplir.

Hoy se realizará el último debate municipal.

Se refiere a Urresti.

Lo que el alcalde puede hacer es tener un Serenazgo integrado, sin fronteras y profesional. Vamos a crear una escuela profesional superior de Serenazgo para capacitarlos en el terreno académico, físico, científico, pero, sobre todo, psicológico para llegar a las armas no letales al cabo de un año. Las armas letales no le pertenecen a un civil, sino a la Policía. Vamos a dotar de tecnología a la ciudad con más de 1,200 cámaras de videovigilancia inteligentes con detección facial que tengan un botón de pánico interconectadas a las 42 comisarías. La lucha es junto a la Policía y las juntas vecinales.





¿Qué gran obra le gustaría dejarle a la ciudad si ganase la elección?

Uno de nuestros principales retos es la creación de un millón de empleos en los cuatro años. El artículo 86 de la Ley Orgánica de Municipalidades dice que el alcalde diseña el plan estratégico de desarrollo económico local sostenible y un plan operativo anual. Flexibiliza y simplifica los procedimientos de obtención de licencias y permisos en el ámbito de su jurisdicción. Realiza campañas conjuntas para facilitar la formalización de las micros y pequeñas empresas. Si el alcalde, como lo vamos a hacer, derrota la maldita tramitología, la corrupta tramitología en la que no se otorgan a las empresas las licencias de funcionamiento municipal o se demoran dos o tres años, eso generará cientos de miles de empleos. Si a esto le sumas talleres productivos, la reapertura de la plaza de armas y el Centro Histórico, y una Costa Verde funcionando los 12 meses del año con funiculares y ferias gastronómicas, vamos a reactivar la economía en Lima Metropolitana.





¿Qué sensación le dejó la denuncia a Gonzalo Alegría por violencia familiar?

El señor, me parece, no está en sus cabales. No es una persona normal. Yo tengo un hijo de cinco años, yo soy una persona con defectos, pero si alguna virtud tengo, es que amo a mi familia, amo a mi hijo. Yo lo apachurro, lo adoro, juego con él, lo protejo porque lo amo y no se me ocurre hacerle daño. Me parece un tema absolutamente abominable, que lo tendrá que aclarar a través del Ministerio Público o el Poder Judicial. Políticamente, creo que lo que le correspondería es dar un paso al costado, pero ya su conciencia le dirá.





PROPUESTAS