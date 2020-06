Omar Chehade preside la Comisión de Constitución que, en estos días, impulsa las reformas que regirán los comicios de 2021, las cuales, dice, siguen en riesgo debido a la pandemia.

La Comisión de Constitución ha aprobado una serie de reformas con miras a las elecciones de 2021, entre ellas mantener el voto preferencial. Sin embargo, la Comisión de la Mujer ha dictaminado a favor de su eliminación.

La próxima semana se debatirá en el Pleno lo que aprobó la Comisión de Constitución sobre paridad y alternancia de género. Lo que hemos hecho es adelantar su vigencia y no esperar hasta 2031. Además, el Congreso anterior aprobó la alternancia solo para las listas de candidatos al Congreso; nosotros la hemos extendido a la plancha presidencial y las listas al Parlamento Andino, gobiernos locales y regionales. Es un gran avance en reforma electoral y derecho de las mujeres.

¿Cómo se va a resolver el impasse con la Comisión de la Mujer a nivel del Pleno? La comisión especializada es Constitución.

El dictamen de paridad y alternancia es muy parecido. Ahí no habría mayor problema, pero el asunto se ha originado porque la Comisión de la Mujer ha insistido en que se elimine el voto preferencial, a diferencia de la mayoría de mi comisión, que opina que todavía subsista. Constitución es la comisión principal, no por terquedad, sino por especialidad, y porque es la más antigua, porque recibió esos proyectos de ley hace mucho tiempo, incluso desde el Congreso anterior. La Comisión de la Mujer tendrá que entender, sin ninguna pelea, con armonía, que esto no se trata de un tema de obstinación sino de especialidad y antigüedad.

Ustedes, entonces, llevarán la batuta de la discusión.

La voz cantante. Creo que hay que respetar no la jerarquía, sino la especialidad; ese es el tema de fondo.

Otro tema es la creación del distrito electoral para que los peruanos en el exterior tengan representatividad en el Congreso. Se les dará dos escaños. ¿Por qué no cuatro, como se planteó en el debate?

A mí me hubiera encantado que sean cuatro y que sean sobre los 130 escaños, es decir que haya 134 curules, (…) pero lo perfecto es enemigo de lo bueno. Se ha tomado conciencia de la necesidad de reconocer los derechos de los peruanos en el extranjero, que no pueden ser ciudadanos de segunda o tercera categoría sino de primera, y que son tan peruanos como los que viven en territorio nacional; (…) crear dos curules no es lo ideal pero es un gran avance. Roma no se hizo en un día, se hizo en seis…

¿Hay tiempo para sacar adelante estas reformas?

Los tiempos juegan en nuestra contra cuando se trata de una reforma constitucional porque la legislatura termina a fin de mes y se requiere dos legislaturas consecutivas para aprobarla. (…) En el caso de la bicameralidad, creo que no llegamos a aprobarla para 2021, pero estamos pensando en una disposición transitoria para aprobar un Senado que tenga vigencia, por primera y única vez, a partir de enero de 2023 hasta julio de 2026, tres años y medio. La elección sería el mismo día de la elección municipal y regional en 2022 de tal forma que no ocasione más gasto. En 2026 habría dos cámaras: de Diputados y Senadores, ya normalmente por cinco años.

Se avanza en las reformas y, aunque la preocupación de la población es la pandemia, lo cierto es que no falta mucho para las elecciones generales.

Cuando se instaló la Comisión de Constitución, nuestra promesa fue salvar las elecciones de 2021, y si nuestra promesa es garantizarlas, eso quiere decir que están todavía en peligro. En segundo lugar, garantizar la participación de los 25 millones de peruanos que van a votar y, tercero, salvar cualquier daño contra la integridad física de esos 25 millones de votantes.

¿Cuando habla de peligro, se refiere específicamente a este tema de la pandemia?

Sí, sin duda. Al final, es evidente que la primacía de la realidad finalmente pone la agenda. Estamos en una época de hecatombe, de un desastre natural que ha cambiado la vida no solo de los peruanos sino del mundo. Nuestra obligación es advertir que estas elecciones todavía están en peligro porque estamos en una construcción de salvataje de estas elecciones.

En ese salvataje también debe tomarse en cuenta el aspecto económico. ¿Los representantes de las nueve bancadas en el Congreso podrían establecer un diálogo positivo con el Ejecutivo con el fin de destrabar toda la legislación que impida la recuperación económica del país?

Lamentablemente, el presidente Vizcarra piensa que todavía está en modo ‘Congreso anterior’ y sigue tratando de enfrentar y ponerle trabas al Congreso. Nosotros tendemos puentes, pero si cada vez que se presenta, confunde a la nación, (dice) que se ha hecho poco o nada y que ellos son los líderes de la reforma política, desinforma al país. La casa de la reforma político-electoral no es el Ejecutivo. Si quiere colaborar, bienvenido sea, pero no con críticas destructivas. El Congreso no es un cuartel donde se reciben órdenes, es un foro político por excelencia donde se debate, discrepa y se llega a concordancias.

Será una campaña atípica la de 2021…

La próxima campaña será anómala, sui géneris, no habrá contacto, mítines, probablemente no habrá una fiesta electoral; será más bien una campaña digital o de medios de comunicación; por eso hay que saber cautelarla para que gane el mejor; (…) lo estamos diciendo con tiempo. Por eso pedimos al gobierno que deje la confrontación, y a los estamentos del Estado, organismos electorales, Ministerio de Salud, les pedimos que colaboren con nosotros para garantizar una elección justa, equitativa, legítima.

VIDEO RECOMENDADO

San Juan de Lurigancho: Taxista honrado fue víctima de la delincuencia. (Latina Noticias)