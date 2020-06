El presidente de la Comisión de Constitución, Omar Chehade, manifestó su desacuerdo con la decisión del Consejo Directivo para que los decretos de urgencia que emitió el Gobierno durante el interregno parlamentario sean revisadas primero por comisiones ordinarias y posteriormente por el grupo de trabajo a su cargo.

“Nosotros no estamos de acuerdo, entiendo que han votado por mayoría en el Consejo Directivo, yo no soy miembro del colegiado […] la Comisión de Constitución será la segunda no la principal, ni la primera”, sostuvo en diálogo con la Agencia Andina.

“La Comisión de Constitución es la primaria en temas constitucionales, más allá que haya otra comisión ordinaria que también pueda revisar los decretos de urgencia, pero la Comisión de Constitución no puede ser secundaria sino primaria”, señaló.

El también ex vicepresidente pidió al presidente del Congreso, Manuel Merino, reconsiderar el acuerdo del Consejo Directivo, puesto que este implicará que la evaluación de los decretos emitidos en el interregno tome más tiempo.

Recordó, en esa línea, que el subgrupo de trabajo al interior de la Comisión de Constitución, encargado del análisis de los decretos de urgencia, ya está trabajando bajo la presidencia del legislador Gino Costa (Partido Morado).

El martes pasado, el Consejo Directivo del Parlamento aprobó por 20 votos a favor y 7 en contra que las comisiones ordinarias como Comisión de Constitución del Parlamento revisen las normas que emitió el Ejecutivo desde la disolución del Congreso anterior hasta la instalación del nuevo. El Gobierno emitió un total de 70 Decretos de Urgencia durante el interregno parlamentario.

