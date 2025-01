Omar Awapara: 'El Congreso ha legislado en una clara línea que privilegia intereses de sectores ilegales'

Omar Awapara, Secretario General de la Asociación Civil Transparencia, explicó las razones por las que el Congreso de la República actual es una de las instituciones más desprestigiadas y con menor aprobación.

"Creo que este Congreso en particular se ha caracterizado por tener en sus filas a congresistas con comportamientos casi delictivos. Hemos visto casos de mochasueldos, de un congresista violador, los 'niños' y ademas de ello con la sensación de que en la Comisión de Ética no se está sancionando estas faltas, además de que no hay un ejercicio de rendición de cuentas frente a la ciudadanía. Creo que eso explica en gran medida el desprestigio que hoy tiene el Congreso", refirió Awapara a Perú21.

"En especial en el último año, el Congreso ha incurrido en un accionar legislativo donde responde o hay una clara línea que privilegia intereses de sectores ilegales, informales, desde la minería ilegal, transportistas informales, educación informal, que realmente ayudan a que la ciudadanía tenga esta percepción, de que estamos siendo representados por miembros de una organización criminal y no por miembros de partidos políticos que se deben a la ciudadanía", agrega.

El experto de Transparencia considera que los principales responsables del deterioro reputacional del Parlamento han sido los partidos políticos, entidades encargadas de filtrar y proponer a los candidatos que conforman la institución.

"Yo creo que el principal responsable son los partidos políticos. El rol que cumplen los partidos políticos en su rol de intermediar entre la sociedad y la arena política es de llevar a los mejores cuadros posibles a la representación. Uno como ciudadano tiene la obligación de tener un voto informado, pero muchas veces esa oferta que tenemos que enfrentar frente a la cédula de votación es bien acotada en términos de idoneidad", refirió.

"Una tarea urgente, y que explica la poca llegada que tienen los partidos políticos en el Perú, es que no están haciendo esa tarea, no están haciendo ese ejercicio de buscar a aquellos que son los mejores y que puedan representar ese interés sectorial, alguna especie de idea o preferencia en la ciudadanía", agrega.

Como se sabe, el asesinato de Andrea Vidal, extrabajadora del Congreso, puso sobre el tapete la presunta existencia de una red de prostitución en ese poder del Estado, altos funcionarios involucrados y un esquema de contratación de personal deficiente.

Desde el Parlamento, no solo han negado los hechos, sino que los han minimizado a tal punto que el presidente del Legislativo, Eduardo Salhuana, no dudó en echarse el escándalo a la espalda y viajar a China pese a las críticas y los reclamos para que tome acciones concretas frente a estos hechos.

La ciudadanía, empero, tiene otra percepción y la encuesta nacional de Ipsos para Perú21 así lo confirma: 81% considera que sí existió tal red de prostitución en el Parlamento, y apenas 10% cree que las denuncias son un hecho aislado.

