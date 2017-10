Ollanta Humala: "Vivimos una prisión preventiva sin haber cometido ningún delito"

El ex presidente Ollanta Humala, detenido junto a su esposa Nadine Heredia por recibir US$3 millones presuntamente ilícitos de Odebrecht, cuestionó a sus adversarios políticos por emprender en su contra "una persecución que hoy podemos llamar ajusticiamiento político".

A través de una carta difundida en el portal web del Partido Nacionalista, por el 11 aniversario de su agrupación, el ex mandatario se dirigió a los demás nacionalistas y demandó un trato igualitario a los ex funcionarios que son investigados como él.

"Vivimos una prisión preventiva sin haber cometido ningún delito (...) En este proceso, no interesa si eres funcionario público o no, no interesa si las imputaciones fiscales tienen corroboración o no. Solo necesitan aspirantes a colaboradores, falsos testigos y presión mediática para echar a andar la maquinaria", se lee en la carta.

En esa línea, Ollanta Humala agregó: "Hoy se ensañan con los nacionalistas para justificar la inacción con los que sí cometieron delitos y delitos graves contra el Estado, pero que momentáneamente tienen una representación en el Congreso. Para ellos guantes de seda, no importa que hayan subordinado el interés nacional a sus beneficios personales; no importa que tengan empresas off-shores o que se haya encontrado y demostrado la ruta del dinero; no importa la coima probada y recibida, no importa si viven en EEUU o España, no importa si tienen negocios familiares y propiedades familiares que no pueden justificar, la justicia calla y en lugar de someterse a la ley, tienen la sinvergüencería de escandalizarse cuando los investigan".

Aseguró que con las indagaciones hacia él y su cónyuge "amenazan" a su familia "pero sobre todo están amenazando la existencia misma de nuestra organización política partidaria".