El expresidente Ollanta Humala aseguró este jueves que vincular el nombre de su esposa, la exprimera dama Nadine Heredia, con el caso Gasoducto del sur “solo demuestra desesperación” del Ministerio Público “por criminalizarla”.

El exmandatario indicó que la empresa Odebrecht ha descartado haber incurrido en actos delictivos en dicha concesión otorgada por su Gobierno.

"En Gasoducto Sur Peruano, la empresa Odebrecht ha rechazado actos de corrupción con el Estado y al hablar de pagos ilícitos, a través de Codinomes, se ha referido a privados para sabotear al competidor. Utilizar el nombre de Nadine solo demuestra desesperación por criminalizarla", escribió en su cuenta de Twitter.

Este jueves, el juez Jorge Chávez Tamriz reprogramó para este lunes 23 la audiencia en la que evaluará el pedido fiscal de impedimento de salida del país contra la exprimera dama Nadine Heredia, investigada por la presunta concesión irregular del proyecto Gasoducto del Sur.

El abogado de Nadine Heredia, Jefferson Moreno Nieves, reclamó en la diligencia de hoy que en los nuevos elementos que incorporó la fiscal Geovana Mori se hace referencia a un acta suscrita entre el Ministerio Público y la empresa Odebrecht, pero no se menciona su contenido. En la disposición solo se menciona que la compañía reconoció pago de sobornos para hacerse de la obra; no obstante, sostuvo que no se señala a qué personas se le desembolsó coimas.