A dos meses de haber sido puesto en prisión de forma preventiva, el ex mandatario Ollanta Humala envió un mensaje para manifestar que "no ve equidad" en la investigación que se le sigue a él y a su pareja, Nadine Heredia, en comparación de otras.

"Afrontamos la justicia porque no tenemos nada que temer, pero no veo equidad, ni el rigor debido con quienes sí festinaron dinero del Estado, manifestó el ex presidente en su cuenta de Twitter.

Afrontamos la justicia porque no tenemos nada que temer, pero no veo equidad, ni el rigor debido con quienes sí festinaron dinero del Estado — Ollanta Humala Tasso (@Ollanta_HumalaT) 26 de septiembre de 2017

Como se conoce, el Ministerio Público está investigando a Ollanta Humala, Nadine Heredia y otros implicados por el presunto pago de aportes de campaña que habrían recibido de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS en los años 2006 y 2011. Se les imputa lavado de activos.

El 18 de julio el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria aprobó el pedido de 18 meses de prisión preventiva presentado por la Fiscalía. A partir de allí, el Poder Judicial ha rechazado hasta tres pedidos de hábeas Corpus.