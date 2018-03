Ollanta Humala: "En esta venganza no se han metido solo conmigo, sino que han descabezado a mi familia"

El ex presidente de la República, Ollanta Humala cumplió hoy 8 meses de prisión preventiva por el presunto pago de aportes de campaña que habrían recibido, él y su esposa Nadine Heredia , de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS en los años 2006 y 2011.

El ex mandatario publicó hoy una columna de opinión en el diario El Comercio en la cual señala que el interés por su caso "le ha servido a los representantes de Odebrecht en el Perú para obtener los beneficios que no han conseguido ni siquiera en Brasil: libertad incondicional para todos los funcionarios que trabajaron en el Perú, la libre disposición de su patrimonio, y una patente de corso para no ser incriminados penalmente por lo que digan".

Humala también escribió que él y su esposa no están siendo investigados por temas de corrupción, ni entrega de coimas.

"Ninguna obra del gobierno nacionalista ha sido manchada por el caso Lava Jato, por más que han existido intenciones subalternas de hacerlo. Hemos sido minuciosamente investigados, porque así debe suceder al término de cada gobierno. Hemos agotado esfuerzos para luchar contra la corrupción desde el Estado, incluso estableciendo cláusulas anticorrupción en contratos públicos y publicando rigurosamente los procesos; ahí están para ser revisados", suscribe el ex presidente en su columna.

El líder del partido nacionalista agrega que él y Heredia son investigados por "un supuesto aporte de campaña, esa es la tesis fiscal y nosotros la hemos negado tajantemente porque estamos seguros de lo que afirmamos... Nosotros venimos siendo investigados por un presunto aporte desde hace más de tres años y con cada declaración, la tesis de la Fiscalía se debilita aún más. Sin embargo, somos los únicos que cumplimos una prisión preventiva abusiva y arbitraria".

Ollanta Humala, también señala que "hay gruesas incoherencias" en lo que se ha dicho sobre él y Nadine Heredia.

"Se ha confirmado que el representante de Odebrecht y la misma empresa en el Perú, me vieron como una amenaza a sus intereses ideológicos y corporativos, considerándome su enemigo. Su representante afirma, sin pruebas, que aportó a mi campaña; pero el principal gremio empresarial peruano ha señalado que todos conspiraron contra mí. Nunca fui su candidato y nunca apostaron por nuestra propuesta. Para disimular que hayan financiado una contra-campaña y hayan apoyado a la candidata Fujimori, involucran al Partido de los Trabajadores señalando que el aporte al Nacionalismo fue por su indicación, minimizando su responsabilidad empresarial".

Finalmente, Ollanta Humala indica en su columna que "la Fiscalía a cargo del caso ha buscado información sobre nosotros en el exterior y no han encontrado nada. Ni cuentas millonarias, ni ‘offshores’, ni propiedades, ni empresas consorciadas, testaferros, conferencias, ni cuentas de banco en Andorra o en otros paraísos fiscales, nada".

Agrega que después de 30 años, es el primer Presidente de la República que al término de su mandato se quedó a vivir en el Perú junto a toda su familia. Sin embargo, sostiene que "en esta venganza y odio no se han metido solo conmigo, sino que en la práctica han descabezado a mi familia. Esto no es justo, es una vergüenza".