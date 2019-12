El expresidente Ollanta Humala aseguró que existe una “conspiración” contra su esposa y él mismo para llevar a ambos a juicio por los aportes de campaña de Venezuela y Odebrecht para las elecciones generales del 2006 y 2011, respectivamente, bajo la figura del delito de lavado de activos.

"El señor [Jorge] Barata, en el tema del 2011, no ha aportado ninguna prueba de que nos haya dado 3 millones de dólares, como dice. Se está valiendo de decir que vino con un maletín negro, que estaba con zapatos marrones, que estaba despeinado, es decir chismes, pero al final no hay ningún documento", señaló.

En RPP Televisión, señaló que el juez Richard Concepción Carhuancho no ha tomado en cuenta las declaraciones de Pedro Pablo Kuczynski y de Alejandro Toledo sobre el desconocimiento de los aportes del gobierno de Venezuela, mucho menos informes de la Policía sobre el supuesto ingreso de maletas con dinero.

"En el tema del 2006 […] para el juez más importancia tienen las declaraciones de Kuczynski y de Toledo cuando fueron candidatos el 2011 diciendo que [Hugo] Chávez me habría dado dinero, y menos credibilidad le da cuando ambos van ante el fiscal Juárez y dicen que no saben nada de eso, que no les consta. Para él no vale nada el informe de la Policía, Migraciones y de todos los órganos de inteligencia policial que dicen que jamás han tenido un rumor siquiera de maletas que hayan ingresado con plata", afirmó.

"Lo que estoy viendo acá es que todo esto es una conspiración para tratar de llevar a mi esposa, a mí, a mi familia a un proceso para que recién en el último momento la Corte Suprema diga que un aporte de campaña no puede ser lavado de activos", añadió.

Como se recuerda, el juez Richard Concepción Carhuancho rechazó la solicitud para archivar la acusación contra Ollanta Humala por el caso de los presuntos aportes de Venezuela para su campaña electoral del 2006.

El magistrado consideró que sí existen elementos de convicción para continuar con este proceso porque hay declaraciones de testigos que habrían visto el recibimiento en nuestro país de maletas desde Venezuela.

Concepción Carhuancho aceptó las declaraciones de los exmandatarios Alejandro Toledo y Pedro Pablo Kuczynski (PPK), quienes sostuvieron haber visto valijas diplomáticas con dinero de procedencia de Venezuela, antes de que se iniciara la campaña presidencial del 2006.

Asimismo, rechazó el documento enviado por el gobierno venezolano donde remarcan que nunca envió dinero al Perú. "Ese documento no es fiable ni verosímil, ya que acá no se está acusando que el dinero haya sido enviado de manera oficial, sino de manera clandestina", subrayó.

"No se explica de dónde había salido cantidades significativas de dinero para esta campaña política del 2006", argumentó también Concepción Carhuancho.

Aportes a Keiko Fujimori

Respecto a los aportes a la campaña presidencial de Keiko Fujimori en el 2011, Humala Tasso refirió que no es creíble la versión de la Confiep sobre una supuesta campaña a favor de la inversión privada y consideró que los empresarios que apoyaron a la hija de Alberto Fujimori lo hicieron porque se han sentido acorralados por la fiscalía.

"Creo que el señor Romero se ha visto forzado a declarar, cuando lo llamaron ya había el rumor de su aporte a la campaña. Cuando se ha visto en la situación de declarar en fiscalía, ha tenido que definir si seguía manteniendo el secreto celosamente guardado durante tantos años o lo decía. Ha buscado el mal menor y lo ha dicho", precisó.

“Los otros empresarios no lo han hecho por patriotismo, por búsqueda de la verdad, lo han hecho simplemente porque se han visto amenazados de la fiscalía ya sabía esto, ante los fiscales no han podido mentir”, agregó Humala Tasso.