El líder del Partido Nacionalista, Ollanta Humala, afirmó que no le “quita el sueño” volver a ser presidente del Perú y remarcó que su principal objetivo es salir “bien librado” del proceso judicial que afronta por los presuntos aportes de la empresa brasileña Odebrecht a su campaña del 2011.

"Yo ya he sido presidente, no me quita el sueño volver a ser presidente. Lo que yo quiero es salir bien librado de todos estos procesos. Soy el único expresidente sobreviviente de toda esta hecatombe", dijo en TV Perú.

Desde su punto de vista, Ollanta Humala refirió que el periodo 2016-2021 es un “quinquenio perdido”. También enfatizó que no es su intención ser candidato en las elecciones del 2021 debido a que tiene otras prioridades.

"Yo veo el país paralizado. Lamentablemente es un quinquenio perdido de cara al bicentenario. Si vas al interior encuentras que o hay desempleo, aumenta el desempleo, los programas se recortan, por ejemplo Pensión 65, o las obras están paralizadas", aseveró.

"No es mi intención [ser candidato en las elecciones del 2021]. Ahorita puede sonar que no es así, pero mis prioridades es ahorita mi familia, el proceso judicial y el partido", añadió Humala Tasso.

Cabe indicar que el pleno del Tribunal Constitucional (TC) tiene previsto evaluar -en una audiencia pública a desarrollarse este miércoles 20- un nuevo hábeas corpus presentado por la defensa técnica de Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia.

A través de este recurso, se busca apartar al juez Richard Concepción Carhuancho de la investigación en su contra por el presunto delito de lavado de activos, argumentando una presunta falta de imparcialidad.