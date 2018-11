Ollanta Humala: “La situación de Alan García no puede compararse con la nuestra”

El ex presidente Alan García se refirió a la situación de su par Alan García, quien ha solicitado asilo político a Uruguay. Pidió no comparar su caso con el del líder aprista, a la vez que señaló que él sí afrontó a la justicia.

"Lo que está haciendo Alan García es victimizarse en la misma lógica que (Alejandro) Toledo. No es igual que nuestro caso", indicó el ex presidente en Latina.

Ollanta Humala, quien estuvo 9 meses cumpliendo prisión preventiva al igual que su esposa, Nadine Heredia, señaló que García Pérez no está enfrentando a la justicia —tal como afirmó que lo haría-— por lo tanto "se está burlando del país".

"Hay una actitud cobarde en esa carta (el pedido de asilo a Uruguay de Alan García) y distorsiona la realidad. En ningún momento enfrentó las cosas. Siempre estuvo en España, se hace la víctima, no es un perseguido político. Yo he enfrentado todos los procesos acá y no me he ido", resaltó Humala Tasso.

Ollanta Humala y Nadine Heredia son investigados por el presunto delito de lavado de activos. Según la Fiscalía, el ex presidente y su esposa recibieron US$3 millones de parte de la empresa brasileña Odebrecht para financiar parte de la campaña del Partido Nacionalista en las elecciones del 2011.