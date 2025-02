Ollanta Humala dice que si Odebrecht donó a su campaña, Barata "se robó la plata"

El expresidente Ollanta Humala negó que la empresa Odebrecht haya aportado dinero a su campaña presidencial. No obstante, indicó que en caso de que lo hubiese hecho, el exdirectivo de la constructora en el Perú, Jorge Barata, "se robó la plata".

"Si esa tesis de que efectivamente Marcelo [Odebrecht] había dispuesto a Barata [entregar dinero a su campaña presidencial], primero no creo que eso haya pasado, pero si ha pasado, Barata se robó la plata", dijo a EFE.

El exjefe de Estado es procesado por el presunto delito de lavado de activos. El Ministerio Público acusa al Humala de haber recibido aportes ilícitos por parte de la empresa Odebrecht, así como del entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez.

Ante ello, la Fiscalía pide 20 años de prisión en su contra y 26 años y 6 meses contra su esposa, la ex primera dama Nadine Heredia.

El exmandatario ha negado la imputación y asegura que "Barata está ocultando información". "Nunca ha dicho quién le dejaba la plata en su oficina, porque él dice que le dejaban la plata en su oficina. (...) O sea, no tiene secretaria, no tiene guardián, no tiene cámaras de vigilancia, conserje que toma datos de la persona que ingresa", indicó en entrevista al medio europeo.

"Hasta para pedir un pollo a la brasa en Rappi te pide tus datos; pero este, curiosamente, no pide datos", dijo.

Humala considera que el proceso en su contra es parte de una persecución judicial en contra de la izquierda. En esa línea, aseguró que eso no ha pasado con la derecha, a pesar de que Keiko Fujimori, Pedro Pablo Kuczynksi y otros políticos de derecha son procesados".

"Ha sido un ‘lawfare’ (guerra jurídica) contra la izquierda, contra el nacionalismo, contra las fuerzas progresistas. Esto nunca se ha aplicado contra la derecha", dijo.

Niega aportes de Venezuela

El expresidente también negó haber recibido financiamiento del gobierno chavista para su campaña presidencial de 2006. De acuerdo al exasesor presidencial, Martín Belaunde Lossio, recogió dinero de la Embajada de Venezuela en Lima para introducirlo en la campaña humalista.

Humala consideró que la declaración de su exasesor, quien se acogió a la colaboración eficaz, se trata de una venganza.

"Es una venganza y es evidente la mano de la Fiscalía, porque este señor, cuando lo traigo extraditado de Bolivia, inicia un proceso de colaboración eficaz, pero recién se le han dado en el año 2024, con cosas que habría dicho en el 2016", aseguró.

