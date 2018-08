Ollanta Humala responde ante la Comisión Madre Mía

El presidente Ollanta Humala llegó esta mañana al Congreso para responder ante la Comisión Madre Mía, que lo investiga por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en las que habría participado cuando era un oficial del Ejército en los años noventas.

A su llegada al Parlamento, antes de las 9:00 am, el ex mandatario declaró a la prensa que pediría que la sesión sea pública. No obstante, el legislador fujimorista Héctor Becerril, titular del grupo de trabajo, anunció que la diligencia sería reservada.

A Humala se le acusa de ser el 'Capitán Carlos', personaje que -según testigos- ordenó torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones de personas en la base militar de Madre Mía, ubicada en la selva de San Martín, cerca de la frontera con la región de Huánuco.

Una de las preguntas que tendrá que responder será si participó del plan para asesinar al fiscal de Tocache Arturo Campos , quien murió en 2007, semanas después de denunciar a Humala como el sanguinario ‘Capitán Carlos’.

En agosto de 2006, el fiscal Campos denunció desde su despacho en Tocache a Ollanta Humala por las desapariciones de Madre Mía en 1992. Pero en julio del siguiente año, Campos fue asesinado en una emboscada encabezada por el terrorista ‘Artemio’.

El fiscal murió cuando estaba cerca de encontrar las fosas comunes descritas por los testigos que declararon en su Fiscalía.

El ex jefe de Estado siempre ha negado su participación en estos hechos, y se espera que hoy haga lo mismo en el Congreso.