Ollanta Humala no recibió a la Comisión de Fiscalización

Rolando Reátegui, presidente de la Comisión de Fiscalización, acudió junto a su grupo al penal de la Diroes para interrogar al ex mandatario Ollanta Humala sobre la muerte de Emerson Fasabi, ex agente de seguridad de la ex pareja presidencial.

Humala había adelantado que no iba a recibir a dicho grupo de trabajo pues no lo considera imparcial. El legislador explicó que la comisión que preside tiene “que cumplir con los procedimientos, y dentro de estos está convocarlo”.

“Si no quiere presentarse, bueno. Esta es la primera citación de acuerdo al reglamento del Congreso. Hoy no se presentó, pero este lunes evaluaremos una próxima visita”, dijo a Perú21.