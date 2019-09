El exmandatario Ollanta Humala ha dicho que no descarta postular nuevamente a la presidencia de la República. Quizá, como algunos políticos reseñados en prematuras encuestas electorales, busca posicionarse en el partidor esperando que se resuelva el pedido de adelanto de elecciones. A pesar de mantener el misterio sobre tal determinación, lo que no está oculta es su amplia actividad política. En noviembre del año pasado, 50+1 publicó un seguimiento al quehacer público del líder nacionalista desde que obtuvo su libertad en abril de 2018 hasta entonces, y registró reuniones partidarias, viajes, visitas y encuentros con sus militantes y simpatizantes. Diez meses después, según lo monitoreado, las actividades han tenido un pico interesante.

HACIENDO SU AGOSTO

Entre enero y julio de este año, el expresidente mantuvo perfil bajo. Se contaron solo 4 actividades públicas: 2 entrevistas, la asistencia a una marcha en contra del fiscal supremo Pedro Chávarry y una reunión partidaria. Paralelamente, su condición de “investigado” por el presunto delito de lavado de activos pasó a la de “acusado” el 7 de mayo, cuando el fiscal Germán Juárez presentó la imputación correspondiente ante el Poder Judicial.

Sin embargo, en el ultimo mes, mientras se realizaba el proceso de control de su acusación, Ollanta Humala retomó sus presentaciones públicas. En los últimos treinta días tuvo tres actividades partidarias, dos de ellas con la Escuela de Formación Política. Además, sostuvo cuatro entrevistas en radio y televisión con alto impacto en la prensa –por el tenor de sus declaraciones instando al presidente Vizcarra a cerrar el Congreso– y finalmente un viaje al interior del país. Agosto, un mes dominado por la discusión sobre el adelanto de elecciones, representó un pico en su agenda, comparable a los meses de setiembre y octubre de 2018.

RECUENTO DE VIAJES

En total, desde que salió de prisión preventiva, Ollanta Humala ha estado presente en cerca de 69 actividades públicas y comunicadas por su partido. Pero estas no se han limitado a la capital. El líder del Partido Nacionalista ha visitado 21 provincias en 11 regiones, según las publicaciones oficiales del Partido Nacionalista. Hasta noviembre del año pasado se registró visitas a 14 provincias en 7 regiones. Es decir, en los últimos 10 meses ha cubierto de manera sostenida mayor territorio. En total, ha realizado 41 actividades en la zona de la costa, 18 en la sierra y 10 en la selva. Cabe mencionar que las regiones con más provincias visitadas son Junín, Amazonas y San Martín.

Cada viaje sirve para ‘verificar’ el estado de las obras construidas durante su gestión. Así lo hizo en Tacna, Jauja, Chanchamayo y Bagua, entre otras localidades. El registro visual de sus visitas es compartido en sus redes sociales al lado de sus seguidores. Por ejemplo, en su última visita a Piura posteó el siguiente mensaje: “El nacionalismo está presente en todo el país y con mayor fuerza en las zonas donde no ha llegado el Estado”.

Está claro que Ollanta Humala busca labrar un camino hacia futuras elecciones y, consecuentemente, mantiene vivo al partido.

El expresidente no aparece aún en encuestas de simpatías políticas. En un último sondeo urbano-rural del IEP, el 83% de los encuestados califica negativamente a Ollanta Humala y el 9% lo hace de manera positiva. Finalmente, su decisión de postular o no la presidencia nuevamente no solo dependerá del adelanto de elecciones, sino también del proceso judicial que actualmente enfrenta.

DATO

- El líder nacionalista ha visitado 21 provincias en 11 regiones desde que salió de prisión preventiva en abril de 2018.