El exmandatario Ollanta Humala confirmó que el Partido Nacionalista participará en las elecciones generales del 2021, aunque evitó responder si será él quien postule a la presidencia.

Humala también se refirió a las próximas elecciones parlamentarias, previstas para el 26 de enero del 2020. Señaló que la comisión política de su partido aún no define si presentarán candidatos.

"Ese es un tema que yo no lo voy a decir, lo tiene que ver la comisión política y el comando de campaña. Lo que sí le puedo asegurar es que en la del 2021 de todas maneras participamos, ahí en las elecciones generales", afirmó a la prensa.

El expresidente se pronunció desde Ayacucho, a donde llegó para "un trabajo político". Según dijo, "los partidos tienen que permanentemente estar en contacto con la gente" para ofrecer "discursos realistas".

Ollanta Humala no respondió si postulará nuevamente a la presidencia de la República; sin embargo, indicó que ya ha ocupado ese cargo y ahora busca dedicarse a su familia.

“Yo he sido presidente, lo que yo quiero ahorita es consolidar mi familia que ha sufrido bastante el golpe de estos abusos fiscales donde nos han puesto prisión preventiva, incautación, allanamiento de mi domicilio, embargos”, declaró.

Aseguró que debe aprovechar el tiempo para dedicarse a su familia y al Partido Nacionalista, así como afrontar las imputaciones en su contra.

“Tengo que recuperar ese tiempo, consolidar el partido y tengo que defenderme de estos juicios. Como usted verá, ni me he pegado un tiro ni me he escapado ni me he metido a una clínica. Yo enfrento las cosas con la tranquilidad de que vamos a salir bien”, señaló.