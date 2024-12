Ollanta Humala: "Rechazamos haber recibido aportes de Venezuela o Odebrecht"

El expresidente de la República, Ollanta Humala, aseguró este miércoles no haber recibido aportes de Venezuela, Odebrecht ni Brasil para sus campañas presidenciales.

Las declaraciones del exmandatario se dieron durante el juicio en su contra por el presunto delito de lavado de activos. En ese sentido, cuestionó las declaraciones de su exasesor, Martín Belaunde Lossio, quien afirmó recibió dinero proveniente de Venezuela y de la empresa brasileña Odebrecht.

"Rechazamos haber recibido aportes de Venezuela, de Brasil o de Odebrecht. Pero también hay que señalar que para acusar hay que hacerlo bien. La línea cronológica desmiente totalmente a Belaunde", dijo.

Humala Tasso aseguró que el expresidente del Congreso Daniel Abugattás le presentó a Belaunde Lossio en 2006 y no en 2005. Ante ello, dijo que se pidió que lo entrevisten para evaluar su posible ingreso al partido.

"Recién Abugattás llega a fines de enero o principios de febrero de 2006; por lo tanto es imposible que Belaunde haya podido llegar en 2005 y menos en enero de 2006", enfatizó.

"Le pedimos a Ramón Pérez Almodóvar que lo entreviste y lo evalúe [a Belaunde Lossio]. [La entrevista] se da en la quincena de marzo de 2006", señaló

Por lo tanto, afirma que recién en 2007 o 2008 conoció a Virly Torres, funcionaria de la embajada venezolana en el Perú y a quien Belaunde Lossio le sindica haber entregado dinero para la campaña nacionalista.

"Él dice que conoció a Virly Torres en diciembre de 2005, eso es imposible, porque si él no llegó al partido hasta marzo de 2006 y Abugattás no entró al partido hasta enero o febrero de 2006, así Virly Torres hubiera querido conocerlo no hubiera podido", señaló.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO