Ollanta Humala: "Nadine y yo salimos fortalecidos de esta prueba dura" [VIDEO]

Abrazado de su esposa Nadine Heredia , el ex mandatario Ollanta Humala , aseguró esta noche en la puerta de su casa que han salido fortalecidos de prisión, después de permanecer 290 días, es decir, nueve meses y medio.

"Siempre he dicho que lo que no mata nos hace más fuerte y nosotros nos hemos unido más como familia. Nosotros no hemos sido en ningún momento acusados por corrupción, no se nos está investigado por nuestra gestión de gobierno, a nosotros se nos investiga por nuestro origen y nosotros estamos enfrentando —como después de décadas lo hace un presidente del Perú— quedándose en el país", dijo Ollanta Humala.

Frente a la presencia de decenas de periodistas, el ex mandatario reiteró que se quedará en Perú porque es aquí donde están sus "raíces" y la "historia de su familia". También advirtió que demostrará toda la injusticia que se ha cometido contra ellos.

"Una cosa es el juicio mediático que ya está en la etapa de linchamiento, pero otra cosa es el estado de derecho que todos debemos respetar. Es el debido proceso y el respeto a la honra que cada día se pisotea irresponsablemente", agregó Ollanta Humala.

Ollanta Humala se pronuncia.

JALÓN DE OREJA A LA PRENSA

​

El líder del Partido Nacionalista no pasó por alto que los reporteros invadieran su hogar y desataran la furia de Nadine Heredia a su llegada a Surco, por lo que con ayuda de su familia echó a los hombres de prensa.

"Jalarles las orejas a todos los que se han metido a mi casa sin mi autorización, pero entiendo que también es por el calor de la chamba. Eso demuestra que la prensa debe actuar con responsabilidad. Deben respetarnos", agregó.

En medio de las sonrisas, la escena final fue sellada con un beso entre Nadine Heredia y Ollanta Humala.