Ollanta Humala y Nadine Heredia: Los pasos que seguirá el fallo del TC

Solo existen dos escenarios posibles con el fallo que el Tribunal Constitucional (TC) debería emitir hoy si sus miembros se ponen de acuerdo: que conceda o rechace el hábeas corpus que interpusieron el ex presidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia contra la orden de prisión preventiva que pesa sobre ambos desde hace nueve meses.

Para conocer el procedimiento que se seguirá luego de la sentencia, Perú21 conversó con los ex presidentes del TC, Óscar Urviola y Carlos Mesía. Primero, Urviola aclaró que la resolución necesita de al menos cuatro votos para ser efectiva. Hasta donde se sabe, el voto de los magistrados está dividido 3-3. Falta conocer la postura de Eloy Espinosa-Saldaña, el séptimo miembro del tribunal, que, en la sesión pasada del pleno, estuvo ausente por vacaciones.

Si la sentencia es a favor

Si el fallo es a favor de admitir el hábeas corpus, eso significará que la ex pareja presidencial recuperará su libertad. No obstante, eso no implicaría que Humala y Heredia salgan hoy mismo de prisión.

De acuerdo a Urviola, los magistrados que realicen un voto singular o fundamento de voto tienen hasta siete días para presentar sus argumentos. Solo después de que se cumpla con este proceso, la sentencia recién podrá ser publicada para oficializar la excarcelación. Sin embargo, sostuvo que si los jueces ya cuentan con sus sustentos y los presentan hoy, el fallo podría ser público esta noche o ya mañana.

Tras cumplir esta etapa, el TC deberá derivar su decisión al Poder Judicial, más precisamente al juzgado que rechazó inicialmente el hábeas corpus, explicó Mesía. "El juez de esta instancia será el encargado de ejecutar el fallo del tribunal", complementó. Recordó que el TC atiende un hábeas corpus solo cuando este recurso ha sido rechazado previamente por un juez penal.

Así, será este magistrado el que tendrá que comunicar la decisión al INPE para que inicie con los trámites de liberación de Humala y su cónyuge. Todo este proceso podría demorar hasta una semana.

Si la sentencia es en contra

Si el TC rechaza el hábeas corpus, entonces se declara el archivo del caso. Urviola señaló que así termina la competencia jurisdiccional interna. La defensa de Humala y Heredia, informó, puede recurrir a la Comisión de Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para buscar revertir esta decisión, pero ese ya es otro trámite que puede demorar hasta meses.

Como se sabe, la ex pareja presidencial es investigada por la Fiscalía por los presuntos aportes irregulares que habría recibido para financiar sus campañas presidenciales del 2006 y 2011.