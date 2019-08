Ollanta Humala: "Le recomiendo a Vizcarra que le ponga fecha límite al Congreso"

El expresidente Ollanta Humala le recomendó al mandatario Martín Vizcarra ponerle plazos al Congreso de la República para que apruebe el proyecto de reforma constitucional y así adelantar las elecciones generales al 2020, o de lo contrario presentar una cuestión de confianza sobre ese tema.

"Le recomiendo a Vizcarra que ponga una fecha límite al Congreso, que como hemos visto está haciendo resistencia pasiva y buscará alargar el tema hasta marzo, de lo contrario que haga cuestión de confianza y cierre el Congreso, tal como se lo planteé al presidente Kuczynski", expresó en Canal N.

Refirió que en el actual contexto de crisis política y de un Congreso que "no da muestras de reaccionar" en la actual situación por un "individualismo", la "salida más viable" es el adelanto de elecciones para el próximo año.

Humala Tasso también consideró que Vizcarra no tenía por qué informarle a su vicepresidenta Mercedes Araoz sobre su proyecto para adelantar los comicios en el 2020. También subrayó que si el actual jefe de Estado renuncia, ella debería hacer lo mismo.

"No tiene por qué saber. La vicepresidenta solo entra en funciones cuando el presidente se ausenta del territorio. Sus funciones son representativas y limitadas. Ella es congresista, no le corresponde estar ni siquiera en el Consejo de Ministros, es una generosidad que el presidente Kuczynski le haya dado ese espacio, pero no le corresponde", señaló.

"Claro que Araoz tiene que renunciar, no se puede quedar en el Gobierno, además, con qué se quedaría, no tiene ni partido ni bancada. Está tan precaria como el presidente actual o como el presidente Kuczynski", agregó.

Del mismo modo, el exmandatario calificó de "totalmente inapropiado y desubicado" el comunicado del presidente del Congreso, Pedro Oleachea, quien le pidió a Martín Vizcarra "rectifique" las palabras que usó en el diálogo con las autoridades de Arequipa ante los reclamos por el proyecto Tía María.

"[El comunicado de Olaechea] me parece totalmente inapropiado y desubicado", manifestó al asegurar que la actual crisis política "es más profunda de lo que estamos viendo", pues existe "un agotamiento" de la relación entre dos poderes del Estado y entre el sector público y privado.

"En un contexto en que la economía está paralizada, el crecimiento es mínimo, donde está aumentando nuevamente la pobreza, la salida más viable es el adelanto de elecciones. Los partidos políticos deben entender que esto es lo que le conviene al país. No necesitamos un presidente popular si eso va a dañar al país ni un Congreso que no tenga una aprobación ciudadana", aseveró.