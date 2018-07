Ollanta Humala irá el 20 de julio a la Comisión Madre Mía y será el último citado

El congresista Héctor Becerril (Fuerza Popular), presidente de la Comisión Madre Mía, informó a Perú21 que el ex presidente Ollanta Humala será citado para el 20 de julio. “Vamos a tratar de que sea el último invitado. Con él cerramos el rol de indagaciones y a partir de ahí nos dedicaremos a tiempo completo a terminar el informe”, indicó.

Explicó que pese a que Humala tiene el derecho a guardar silencio durante el interrogatorio, no está impedido de acudir. “Él (Humala) tiene la obligación de ir, y si no va haremos uso de las prerrogativas que existen, como traerlo de grado o fuerza. De que va ir, va a ir, por su voluntad o contra su voluntad”, agregó.

“Las personas que no tienen nada que ocultar van, declaran y absuelven las imputaciones que hay. Aquellos que no declaran, que buscan argucias para no declarar, son gente que tiene algo que esconder, y eso también se evalúa y valora”, precisó.

También Nadine

También mencionó que en estos días –antes del 20 de julio– la comisión recibirá a otros invitados como el fiscal Marco Guzmán Baca y la ex primera dama Nadine Heredia.

Vea también Caso Madre Mía: Testigos identifican al suboficial que guarda el secreto de Ollanta Humala

“A ella no la estamos citando como testigo del caso Madre Mía sino porque durante el proceso de la compra de testigos, ella escribió en sus agendas respecto a un tal ‘Ojitos’, que iba a ver a un tal San Martín y que el archivamiento salió positivo. Entonces, ella nos tiene que confirmar a qué se refería”, precisó.

Finalmente, Becerril aseveró que cuando la Comisión Madre Mía presente su informe final, se verá la gran diferencia entre lo investigado por el grupo y el Ministerio Público. “Por ejemplo, ellos nunca han tomado la manifestación al sargento Tobías Huaringa. Él es pieza fundamental de la investigación. Vamos a demostrar que hubo toda una intencionalidad para favorecer a Humala”, acotó.