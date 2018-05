Ollanta Humala sobre incautación: "Esta situación pone en incertidumbre a mi familia. No me siento seguro"

Tras la incautación de su vivienda, e inmuebles vinculados a su persona, el ex presidente Ollanta Humala se pronunció al respecto. En declaraciones a la prensa expresó su indignación sobre la situación que vive.

Acompañado de sus abogados y su esposa, Nadine Heredia, el ex mandatario dijo que vive un abuso más en el proceso que está llevando.

"No nos hemos ido, como otros que se han escapado. Al día de hoy no tenemos acusación, ni una prueba en contra", declaró Humala.

El ex presidente cuestionó el proceder de la fiscalía de Lavado de Activos y el tiempo en el que se ha realizado la intervención. "¿Por qué no hicieron este allanamiento o incautación cuando estábamos presos?", preguntó.

Asimismo, Humala invocó a que el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodriguez, tome cartas en el asunto y revoque la medida de incautación de su inmueble.

"Esto no debe quedar así, nosotros no tenemos otra casa de familia. Esta situación pone en incertidumbre e inseguridad jurídica a mi familia. NO ME SIENTO SEGURO", enfatizó.

"NOS QUIEREN DEJAR EN LA CALLE"

La ex primera dama, Nadine Heredia, también tomó la palabra y fue enérgica al decir que están afectando a sus hijos ya que esa también es su casa.

"Son tres niños y esta es su casa, se la quieren quitar. Nos quieren poner en la calle", exclamó Heredia.

Ante los periodistas declaró: "Ustedes están acá por la noticia pero nosotros estamos sufriendo este linchamiento político, este sufrimeinto lo tienen mis hijos, ese daño es irreparable".

Finalmente, Heredia comentó que "si no hay justicia en nuestro país, en donde nosotros hemos decidido quedarnos, ¿dónde la vamos a encontrar? Prefiero que se la agarren contra mí que contra mis hijos".