El pasado 16 de febrero –cuando aún cumplía prisión preventiva– el ex presidente Ollanta Humala recibió en el penal de Barbadillo a la comisión Madre Mía del Congreso para responder sobre las presuntas ejecuciones extrajudiciales que se suscitaron (en 1992) en la base militar antisubversiva del mismo nombre, que estuvo al mando del capitán ‘Carlos’, a quien hoy los testigos reconocen como el ex mandatario. Sin embargo, no dijo todo lo que se esperaba.

Perú21 tuvo acceso al interrogatorio que brindó Humala ante el grupo de trabajo. Llamó la atención que, de las 48 preguntas que formuló el legislador Héctor Becerril, presidente de la citada comisión, la mayoría no fueron respondidas. En casi todas las interrogantes, el ex jefe de Estado replicó: “Me remito a lo que ya he respondido ante el Ministerio Público”.

Estas son algunas preguntas que Humala dejó en el tintero: ¿cómo y cuándo ingresó a prestar servicios en el Ejército Peruano?, ¿en qué fechas estuvo destacado en zonas de emergencias?, ¿a qué oficiales relevó cuando asumió la jefatura de la base Madre Mía?

Otras interrogantes que no esclareció fueron estas: ¿en 2016 usted mantenía una relación amical con Amílcar Gómez?, ¿usted en abril de 2016 mediante resolución suprema promovió a Gómez como técnico administrativo en la Escuela Sudamericana de Defensa de Unasur, en mayo de 2016 a abril de 2018, con un sueldo de US$6 mil mensuales?, ¿cómo explica usted que Amílcar Gómez viajó a Tingo María para buscar a Jorge Ávila a efectos de que cambie la versión de su denuncia que presentó contra usted ante la Fiscalía de Tocache, conforme lo declarado por Robinson Gómez, el 9 de marzo de 2011?

Sobre la diligencia, Becerril aseguró a este diario que Humala tuvo una actitud “obstruccionista y de enfrentamiento para victimizarse”.

DUPLICAN TAREAS

En tanto, a manera de excusa, el ex mandatario alegó que “las comisiones investigadoras del Congreso vienen duplicando las tareas que desarrolla el Ministerio Público”.

Además, dijo que, en 2006, la Fiscalía estableció que no estaba acreditada su responsabilidad penal por esos hechos. Mary Alvarado, abogada de Humala, dijo que el citado grupo de trabajo “no tiene ningún tipo de credibilidad”. Agregó que no le entregaron la información requerida.

Becerril tiene otra óptica. “Hay suficientes elementos para incluir a Humala en las investigaciones fiscales. No sé qué esperan”, remarcó.

¿SABÍA QUÉ?

-El ex presidente Humala no se encuentra en calidad de investigado a nivel fiscal en el caso de ejecuciones extrajudiciales realizadas en Madre Mía.

-Testigos sindicaron ante la Fiscalía y el Congreso que el capitán ‘Carlos’ está implicado en estos crímenes.