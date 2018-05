Humala: "Me avergüenza que la Fiscalía utilice agendas robadas y las quieran utilizar como pruebas"

Tras su excarcelación junto a su esposa, la ex primera dama Nadine Heredia, el ex jefe de Estado, Ollanta Humala, ofreció por primera vez una entrevista en donde aseguró haber salido "sin ánimos de venganza".

"La experiencia es dura, no se la deseo a nadie. Quienes están internos por una prisión preventiva, es natural la fracción en su familia. La prisión tiende a destruir a la familia, pero en nuestro caso ha sido al contrario. Hemos salido más unidos y más fuertes que antes. Ahora, como siempre vamos a enfrentar el proceso dentro de la ley", señaló a Cuarto Poder.

El ex jefe de Estado aseguró tanto él como su esposa no tienen "ánimos de venganza porque ¿qué ganaría?".



En torno a las declaraciones de Odebrecht y su aporte a las campañas presidenciales, que coinciden con las anotaciones en las famosas agendas de Nadine Heredia, el ex presidente indicó "esas agendas no tienen relación cronológica con lo que dicen los directivos de Odebrecth" y agregó que "me da vergüenza que la fiscalía utilice agendas robadas y desfiguradas, y que eso lo quieran utilizar como pruebas".

EN LIBERTAD



Hace un poco más de una semana, el Tribunal Constitucional admitió el hábeas corpus interpuesto por el ex presidente y su esposa, con lo cual ordenó su liberación de la ex pareja presidencial tras haber cumplido ocho de los 18 meses prisión preventiva que se les impuso.

Ambos fueron ingresados a la cárcel por los presuntos aportes irregulares que habrían recibido de Odebrecht y OAS para financiar sus campañas electorales de 2006 y 2011.