Ollanta Humala: 'El fujimorismo y el Apra quieren desaparecernos políticamente'

Se defiende y acusa. El ex presidente Ollanta Humala aseguró —en entrevista con Canal N— que las agrupaciones políticas de Fuerza Popular y Apra están intentando desaparecerlo políticamente en aras de preparar su camino para las Elecciones 2021.



"Para el fujimorismo y para el Apra lo importante es asegurar la cancha para el 2021 y para eso necesitan o tratan de borrar de la memoria del elector las cosas buenas que se hizo en mi gobierno, desaparecernos políticamente. Tanto en el espacio de la política como en el espacio judicial", dijo Ollanta Humala .

El ex mandatario también dijo que si el Coingreso realmente quiere saber lo que sucedió en las zonas de emergencia durante la época dle terrorismo deben investigar a Alberto Fujimori y Alan García.

"Al que tienen primero que juzgar es a los jefes supremos de las Fuerzas Armadas , Alan García y a Fujimori porque en el gobierno de García se elaboró un manual de operaciones en la que, literalmente, se ordenaba eliminar a todos los componentes de Sendero Luminoso, lleven armas o no y no lo cumplí, lo denuncié y fui sancionado porque eso no es aplicable al Perú", manifestó.

Más adelante, Humala aclaró que quiere colaborar con las investigaciones en su contra, pero también tener el derecho a defenderse.