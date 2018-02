La Comisión de Fiscalización del Congreso debatirá este lunes, a las 9 a.m., el informe final sobre la muerte de Emerson Fasabi, ex vigilante de la casa del ex presidente Ollanta Humala .

El documento que presentará el congresista Rolando Reátegui (Fuerza Popular) sostiene que Fasabi no murió por una causa natural, sino por envenenamiento.

Esa conclusión se deriva de un informe pericial que fue encargado por la propia comisión y que añade que el acto sería de “tipo homicida”, pero señala que esto debe ser corroborado.

“El informe desmiente que la muerte de Fasabi haya sido natural, sino que lo mataron. Le corresponde a la Fiscalía y al Poder Judicial determinar a los responsables y que se haga justicia”, dijo a Perú21 el legislador Sergio Tapia, miembro del grupo investigador.

PAPEL DE HUMALA

Por otro lado, el informe señala que la responsabilidad de Humala sería la de presuntamente encubrir y distorsionar la escena de los hechos.

Por ello, la comisión acusa al ex mandatario de supuestamente incurrir en “encubrimiento real y obstrucción a la justicia”, al ordenar a su ex chofer Juan José Peñafiel que “altere la escena del crimen” y propicie “la pérdida de evidencia criminalística”.

“Humala no ha querido colaborar con las investigaciones”, agregó Tapia.

SABÍA QUE...

* El documento también pide a la Fiscalía que se pronuncie por las conclusiones.



* Para Tapia, el informe será aprobado por unanimidad.