Ollanta Humala: "Fiscalía ha sido envuelta en la estrategia de Odebrecht"

El expresidente de la República Ollanta Humala cuestionó el acta de entendimiento que firmó el equipo especial del Ministerio Público para obtener la colaboración y el testimonio de funcionarios de Odebrecht.

En opinión de Ollanta Humala, dicho acuerdo solo favorece a la empresa brasileña y no opera en el marco legal peruano, que considera que la colaboración eficaz solo puede aplicar con pruebas de por medio.

"En esta crisis del sistema de justicia, la fiscalía ha sido envuelta en la estrategia de Odebrecht para lograr impunidad. El acuerdo de no incriminación que favorece a la empresa no tiene marco legal en el Perú, a diferencia de la colaboración eficaz que exige pruebas al procesado", escribió en Twitter el ex presidente.

El acta al que hace referencia incluye, en su punto 5, un compromiso por parte del Ministerio Público de disponer la conclusión (archivamiento o sobreseimiento) de las investigaciones en el Perú contra funcionarios y/o ex funcionarios de Odebrecht.

También se compromete a no iniciar más procesos que puedan involucrar a trabajadores de esta constructora brasileña.

Ollanta Humala dijo que esta acta, así como las declaraciones de miembros del equipo especial de fiscales que investiga el caso Odebrecht revelan que hay una interferencia política en la labor del Ministerio Público.

"La crisis no se resolverá con una reforma constitucional parcial y en manos de este Congreso. Este momento constituyente puede dar pie a una nueva Constitución que logre un mejor sistema de justicia para todos", concluyó el ex mandatario.

Ollanta Humala ha sido incluido en las investigaciones a la empresa Odebrecht por los presuntos aportes que habría hecho esta firma a su campaña presidencial del 2011, algo que ha negado en reiteradas ocasiones.