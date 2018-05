Ollanta Humala: "Existe una afectación psicológica a mi familia" [VIDEO]

Indignado y preocupado. Así es como se ha descrito el ex presidente Ollanta Humala , quien acompañado de su esposa Nadine Heredia , se pronunció sobre la medida de dejar sin efecto la suspensión de treinta días de la incautación a su vivienda familiar, dispuesta por el juez Richard Concepción Carhuancho .

"Hemos amanecido con una noticia de que se había suspendido esa medida por un plazo de 30 días y ustedes son testigos porque emití un 'tuit' en el cual señalaba que 30 días es prolongar un sufrimiento y una afectación psicológica a mi familia, porque en la mañana mis hijos creían que todo había vuelto a la normalidad y ahora tengo que explicarles que no es así", dijo el excarcelado Ollanta Humala.

El último lunes, el Ministerio Público incautó cinco inmuebles vinculados con la pareja. Una de ellas es su casa familiar en Surco que ya contaba con 40 días de un embargo preventivo y estaba comprometido para no ser usufructuado. Ellos dejaron el inmueble en la madrugada de hoy.

Ollanta Humala expresó su indignación por una condición de "inseguridad jurídica" para su familia "porque un juez en menos de 24 horas a tomado dos decisiones diametralmente opuestas" y sin embargo —afirma— aceptaron acatar la ley.

"Anoche mi hijo menor ha tenido que dormir en una casa, mis hijas en otra casa y nosotros aquí en la casa de mi cuñado. Mi cuñado esta retirándose de la casa y esta alquilando un departamento que es de un vecino y amigo de la familia", acotó la pareja de la ex primera dama.

Ollanta Humala se pronunció luego de que el juez Concepción Carhuancho dejara sin efecto la suspensión de la incautación por 30 días. (Canal N)

"NUESTRO CASO NO ES POR CORRUPCIÓN"



Ollanta Humala se reafirmó en que nunca recibió supuestos aportes de la constructora brasileña Odebrecht y aclaró que los aportes de campaña tampoco son un delito tipificado en el Código Penal del país.

"Nuestro caso que está en investigación no es un tema de corrupción, es por presuntos aportes de campaña que no es delito en el Perú. Nosotros permanentemente hemos rechazado esos presuntos aportes. La Fiscalía al día de hoy no ha mostrado una sola prueba que pueda corroborar lo que viene diciendo estos aspirantes a colaboradores eficaces", agregó.