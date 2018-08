Ollanta Humala deberá presentarse ante Comisión Madre Mía el viernes 17

En la penúltima sesión de la Comisión Madre Mía, que preside el congresista Héctor Becerril (Fuerza Popular), se presenta Aldo Martín Figueroa Navarro, juez Supremo de la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Palacio de Justicia, para explicar por qué se resolvió absolver al ex mandatario Ollanta Humala en 2009 por dicho caso.



Figueroa aseguró que la declaración de Jorge Ávila, quien sostuvo que el ex jefe de Estado era el ‘capitán Carlos’ y como tal asesinó a su hermana y luego, en la campaña electoral de 2011, cambió su versión, no fue determinante para la absolución de Humala.

Como se recuerda, Ávila dijo también en su oportunidad que cambió su declaración porque recibió un pago de US$ 4500, en partes, a través del suboficial EP Amilcar Gómez Amasifuén, colaborador de Humala.

Ante la Comisión Madre Mía, Figueroa informó que el Ministerio Público tendrá que evaluar los nuevos hechos como el cambio de versión de Ávila. "Ellos tendrían que accionar si se reabre o no", acotó.

En el grupo congresal, cabe señalar, también se presentó José Luis Lecaros Cornejo, presidente de la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Palacio de Justicia, quien sostuvo que de comprobarse que Amílcar Gómez Amasifuen sobornó a Jorge Ávila, este habría cometido el delito de cohecho activo.

Añadió, sin embargo, que no es posible reabrir el caso Madre Mía porque el posible ofrecimiento no es una prueba y agregó que eso sería factible si se descubre que hay un nuevo desaparecido o muerto no tomado en cuenta.

Becerril informó que Humala fue notificado ayer para que concurra a la comisión el próximo viernes 17 de agosto a la comisión. Con este trámite se cerrará la etapa indagatoria.