Ollanta Humala sobre comisión Lava Jato: "Están abusando de sus facultades"

Tras comparecer por más de cinco horas en la comisión Lava Jato, el ex mandatario Ollanta Humala aseguró que el grupo de trabajo hace "uso y abuso" de sus facultades, pues —reitera— que no le corresponde investigar sobre aportes de campaña.

"He tratado de explicarles en la medida de mis posibilidades de que todo esto que están preguntando no corresponde al presidente de la República, él dirige la política general, los temas sectoriales le corresponden a los ministerios, pero acá están abusando de las facultades que tienen cuando se meten a las investigaciones que estamos siendo sometidos a la sede fiscal", dijo el ex mandatario.

Ollanta Humala aclaró que la comisión Lava Jato debe investigar los actos de corrupción y no "criminalizar" la política. También cuestionó el "ejército" de asesores que tiene la comisión.

SOBRE MAURICIO MULDER



Humala tomó una postura negativa contra el congresista aprista Mauricio Mulder , a quien le exigió unas disculpas por su introducción en la comisión Lava Jato. El ex presidente se sintió ofendido y en declaraciones con la prensa dio sus descargos.

"Me faltó el respeto. Habló atacando mi honor. Tratándome como delincuente y yo no puedo permitir eso", dijo.