Ollanta Humala asegura que la Fiscalía actúa "perversamente" en su contra

El ex mandatario Ollanta Humala rechazó hoy las conclusiones del informe pericial del Ministerio Público, difundido hoy por Perú21 , en el que se señala que existe un desbalance patrimonial de su matrimonio y su entorno por S/14’360,827, y cuestionó a los fiscales por ser "sesgados" e incluso los calificó de "mentirosos".

Como se sabe, Humala y su esposa Nadine Heredia son investigados por los presuntos aportes irregulares que habrían recibido, de la empresa Odebrecht y del gobierno de Venezuela, para financiar sus campañas presidenciales del 2006 y 2011.

En diálogo con RPP, el ex presidente de la República aseguró que "no existe" un desbalance como el que informa la Fiscalía y señaló que "este es un intento más de utilizar la fuerza para intentar justificar una investigación que ya lleva años".

"No tenemos ningún desbalance, este equipo de peritos que está comandado por un economista y no por un contador, como dice la ley, está cometiendo una serie de abusos", manifestó.

De acuerdo a Humala, los peritos han analizado la situación financiera de Nadine Heredia desde el 2005 al 2016 y no han hecho lo mismo con él, porque solo habrían contemplado su actividad hasta el 2011, año en el que se convirtió en jefe de Estado.

"En el quinquenio en el que fui presidente de la República (2011-2016) todos los gastos de mi casa, colegio, seguros y servicios se lo cargan a mi esposa, que no trabajaba en ese periodo, y no consideran mis ingresos, entonces ¿cómo puede salir un peritaje de manera correcta si consideran a un cónyuge por todo un periodo y al otro por un periodo parcial?, eso ya es un grueso error que se lo hemos advertido al fiscal pero no lo quieren corregir", declaró.

El líder del Partido Nacionalista indicó, además, que la Fiscalía le ha "duplicado" sus ingresos y egresos y que está haciendo "un mal cálculo" de su patrimonio. Insistió en que los aportes de campañas "no configuran un delito en el Perú".

"Quiero señalar, con indignación, que la Fiscalía está actuando perversamente al filtrar a los periódicos afines a su misión de destruirnos con este tipo de psicosociales para recrear al ambiente que ellos necesitan", sostuvo.

En el informe pericial se indica que Heredia tiene un patrimonio no acreditado de S/1’231,195; el Partido Nacionalista tiene ingresos no sustentados por S/4’957,590; Antonia Alarcón, madre de la ex primera dama, tiene un desbalance de S/783,676; el ex congresista nacionalista Santiago Gastañadui registra S/123,179; mientras que Rocío Calderón, amiga de Nadine Heredia, tiene S/1’276,065.