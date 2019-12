El juez Richard Concepción desestimó hoy el recurso de la defensa del exmandatario Ollanta Humala y de su esposa Nadine Heredia para archivar de la acusación fiscal los aportes de Venezuela que se habrían entregado a la campaña presidencial del 2006.

Concepción sostuvo en audiencia que “hay una pluralidad de elementos de convicción que dan cuenta de que este dinero vino del extranjero”.

El magistrado rechazó los argumentos de la defensa de la expareja presidencial, que a través de una acción de naturaleza de juicio pretendía anular ese extremo de la acusación.

De esta manera, acogió las declaraciones de los expresidente Alejandro Toledo y Pedro Pablo Kuczynski, quienes indicaron que vieron valijas diplomáticas con dinero que llegaba de Venezuela previo a la campaña del 2006. Incluso Toledo llegó a decir que se encontró una maleta con US$850 mil.

Asimismo, rechazó el documento enviado por el gobierno venezolano en el que se aseguraba que no se había enviado dinero al Perú. “Ese documento no es fiable ni verosímil, ya que acá no se está acusando que el dinero haya sido enviado de manera oficial sino de manera clandestina”, indicó.

También denegó la tesis que apuntaba a que el fallecido presidente Hugo Chávez nunca fue sentenciado en su país por haber usado recursos públicos para enviarlos a territorio peruano. “De acuerdo a estándares internacionales, en Venezuela existiría una dictadura y por eso no es de recibo ese argumento”, sostuvo.

A Humala y Heredia se los acusa de haber recibido aportes ilegales para sus campañas del 2006 y 2011. Para este último año, según el fiscal Germán Juárez, el Partido Nacionalista recibió US$3 millones de la empresa Odebrecht y así pueda financiar sus actividades proselitistas.