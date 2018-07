Ollanta Humala acusa a Comisión Madre Mía de querer presionar a la Fiscalía

Ollanta Humala cuestionó la labor que realiza la Comisión Madre Mía del Congreso de la República y que tiene a su cargo la investigación de la presunta violación de derechos humanos que se le atribuyen al ex presidente.

El líder del Partido Nacionalista también criticó al congresista de Fuerza Popular , Héctor Becerril, por presidir una comisión que, según dijo, lo ha pasado a calidad de investigado sin antes haberescuchado su testimonio.

"Este sujeto (Héctor Becerril) me pasó a investigado sin haberme llamado a testificar. Como investigado me ha impedido permanentemente acceder a la carpeta de investigación para poder defenderme", dijo Ollanta Humala en una entrevista a RPP.

En ese sentido, comentó que se está llevando a cabo un "proceso político" de forma "matonesca" en su contra.

"Uno se da cuenta de que hay una presión para llevar este caso y así presionar a su vez al Ministerio Público para que ahonde en este tema", añadió.

Ollanta Humala aseguró que él no ha evitado declarar en ningún momento ante las investigaciones que se han abierto por el Caso Madre Mía y la presunta compra de testigos. "He ido a todas las convocatorias que se me han hecho", indicó.

El ex presidente también dijo que él le ha dado toda la seriedad que requieren las sospechas de violación de derechos humanos.

"Le he dado toda la seriedad al tema. Son cuatro años que he sido investigado y he colaborado permanentemente. Ahora, por presiones políticas del Congreso, se forma una Comisión Madre Mía y la Fiscalía nuevamente abre un proceso para investigar este tema. He pedido permanentemente que me citen", manifestó Ollanta Humala .