El candidato presidencial del Partido Nacionalista, Ollanta Humala , trató de hacerle una broma a la periodista Juliana Oxenford durante una entrevista, luego de que le preguntara por su esposa, la exprimera dama Nadine Heredia.

“¿Oye qué te has fumado?”, le dijo Humala Tasso tras la pregunta. “Otro López Aliaga me salió, que arremete contra mí, que me violenta, que me agrede”, respondió la periodista.

“No, disculpa, lo hago con cariño. Te estimo. No me compares con López Aliaga por favor. No me compares con ese tipo de gente”, respondió Humala Tasso.

“Lo voy a tomar como una broma en su caso. No me diga que tengo fijación con su esposa. No me he fumado absolutamente nada”, indicó la conductora de ATV.

Ollanta Humala a Juliana Oxenford: “¿Oye qué te has fumado?”

Tras la pausa comercial, Ollanta Humala le ofreció disculpas a Juliana Oxenford: “Primero quería pedirte disculpas, la expresión que hice tal vez no fue la más adecuada. La quise hacer sin ninguna mala intención”.

Posteriormente, el exmandatario precisó que Nadine Heredia ha tomado una “posición de alejamiento de la política” y que en su caso, la ex primera dama suele tomar “decisiones definitivas”.

“Nadine ha tomado una posición de alejamiento de la política y yo respeto eso y hay que respetarlo. Ella toma decisiones definitivas, creo que por allí va la cosa y yo la respeto. Tenemos un diálogo abierto y todo”, acotó.

VIDEO RECOMENDADO

Elecciones 2021: ¿A qué hora te tocaría ir a votar según el último dígito de tu DNI?