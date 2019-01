Oficialismo insiste en que haya cambios en el gabinete

Piden cambios. Congresistas de la bancada de Peruanos por el Kambio (PpK) consideraron que el actual gabinete ministerial que lidera el premier César Villanueva necesita oxigenarse en varios sectores.

El legislador Juan Sheput fue enfático al señalar que, por ejemplo, el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, no está cumpliendo bien su rol político. “Él solo coordina con los de la Bancada Liberal (BL). La política no es solo conversar con los amigos”, aseveró en Perú21.

Apuntó que el sector Educación, que dirige Daniel Alfaro, “hace tiempo está en piloto automático”. “Ya no hay nada nuevo, sigue la misma gente del ex ministro (Jaime) Saavedra, que está enquistada y no veo ningún progreso”, subrayó.

Asimismo, para Sheput, la titular del Ministerio de Salud, Zulema Tomás, recién está conociendo la cartera. “Todo el gabinete está a la defensiva; todos están viniendo al Congreso a informar y no a proponer”, refirió.

El representante oficialista acotó que todavía no hay diálogo entre el Ejecutivo y la bancada de PpK. “Al presidente Martín Vizcarra le han dado con todo a raíz de una relación contractual y ningún ministro ha salido (a defenderlo)”, dijo.

No obstante, el parlamentario admitió que cualquier cambio en el gabinete ministerial será decisión y facultad del jefe de Estado. “De repente al presidente le gusta este estilo, lo cual es válido también”, puntualizó.

En la misma línea, su colega Janet Sánchez, presidenta de la Comisión de Ética, dijo a este diario que se necesita un gabinete más político. “Por ejemplo, creo que a Vivienda no le están dando la importancia debida y en Transportes tampoco; no lo estamos mirando con seriedad”, indicó.

En tanto, según Sánchez, otros sectores que tampoco están cumpliendo un buen rol son Interior y Producción. “Yo soy del Callao, y no he visto un gran apoyo”, acotó.