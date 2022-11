Para el congresista Edward Málaga la reunión con la misión de la OEA sobre la situación política del país ha sido positiva.





“Esta reunión se ha realizado de forma muy satisfactoria. La misión de la OEA está cumpliendo su mandato, que es venir a escuchar a todos los actores involucrados. En mi caso, me preguntaron por la tercera moción de vacancia, la fecha de su presentación, en realidad no mostraron una lista de inquietudes. Me he concentrado en datos nuevos que la misión no ha tenido, por ejemplo, que la moción de vacancia está estructurada en 4 argumentos: las rotaciones de ministros incompetentes que ha designado el Ejecutivo, las faltas propias del presidente como el encubrimiento a su cuñada, el plagio de la tesis. También está el hecho de haber pisoteado la separación de poderes y haber “comprado” el voto de los congresistas a cambio de un blindaje para la vacancia. Muchos (de los miembros de la misión) asentían al explicarles lo que sucedía, a mí me sorprendió la recepción. Ellos decían que era increíble que se haya dado algo así. Creo que la OEA se ha quitado el manto de los ojos absolutamente”, indicó.





