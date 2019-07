Odecma investigará vínculos de jueces de Áncash con César Hinostroza

La Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura (Odecma) del Santa, en Áncash, realizará "una profunda y oportuna investigación" para esclarecer los vínculos de los magistrados Carlos Salazar y Williams Vizcarra con el exjuez supremo César Hinostroza, con quien protagonizan comprometedores audios difundidos por Perú21.

A través de un comunicado, la Odecma informó que buscará aclarar el contexto de las conversaciones que mantuvieron los jueces con el prófugo Hinostroza en enero de 2018.

Asimismo, la Corte Superior de Justicia del Santa comunicó que reafirma su compromiso "de continuar trabajando bajo la presia de cero tolerancia ante cualquier acto de corrupción".

Este diario informó el último sábado que Hinostroza Pariacho llamó a los magistrados Salazar y Vizcarra buscando apoyo para el hoy alcalde de Nepeña, Pedro Carranza López, quien es investigado por la Fiscalía por presunta falsificación documentaria.

El 24 de enero, Hinostroza le dijo a Vizcarra: “Con Pedro tengo un asunto y quisiera que te consulte ¿mañana o pasado te puede buscar?”. "Claro, que venga a verme nomás (...) Él tiene mi número”, respondió el primero.

En la conversación con Salazar, quien era presidente de la Corte del Santa en ese entonces, César Hinostroza prácticamente le ordena a reunirse con el burgomaestre. "Carlitos, tengo una urgencia ¿lo conoces a Pedro Carranza? mi amigo (...) Quiero que lo recibas mañana o pasado", dijo.

Cuando fue consultado por este diario sobre su conversación con Hinostroza, Vizcarra negó acercamientos con él y Carranza. "No he conversado con él (Hinostroza), desconozco si Carranza tiene alguna investigación, no tengo relación con ninguno de ellos", manifestó pese a que los audios demuestran lo contrario. Salazar no contestó nuestras llamadas.