El expresidente del Consejo de Ministros Yehude Simon solicitó la suspensión de su militancia al Comité Ejecutivo de Juntos por el Perú con el objetivo de “fortalecer la institucionalidad” de dicha agrupación.

“Hoy en él Comité Ejecutivo de Juntos por el Perú (...) he solicitado la suspensión de mi militancia en aras de fortalecer la Institucionalidad”, escribió en su cuenta de Twitter.

“Tengo la fe de derrotar el nuevo obstáculo y volver pronto. Lo mejor para Juntos por el Perú”, añadió.

— Yehude Simon M. (@YehudeSimonM) October 8, 2019

Esta decisión se produce luego de que el exdirector ejecutivo de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, reveló ante los fiscales del equipo especial del caso Lava Jato que la constructora brasileña financió la campaña electoral de Yehude Simon.

El empresario precisó que junto con el también exprimer ministro Javier Velásquez Quesquén, los aportes para ambos políticos se realizaron a través del codinome “Sipán”.

Yehude Simon respondió tras la difusión de esta información y aseguró que no tiene problemas con la posibilidad de que el Poder Judicial ordene el levantamiento de su secreto bancario y de comunicaciones. Añadió que él es el principal interesado en que se investigue el hecho.

“Barata tiene que decir a quién le entregó el dinero, en qué momento lo hizo. No puede decir: ‘yo lo he apoyado’. Que me diga cuándo me ha apoyado, a quién entregó el dinero con nombre propio, no queda otra cosa. No puede poner mi nombre tan libremente sin ninguna prueba”, manifestó.