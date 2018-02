Odebrecht: Wilfredo Pedraza estará presente en el interrogatorio a Jorge Barata

Wilfredo Pedraza , abogado de Ollanta Humala, informó que la defensa legal del ex presidente viajará a Brasil para participar en el interrogatorio al ex CEO de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, que realizará el fiscal Germán Juárez el 27 de febrero. “Los temas sobre los cuales haremos preguntas no podemos revelarlos”, dijo.

Pedraza también aseguró que no hay “ninguna expectativa” por lo que responda el brasileño ya que, mencionó, este ya declaró anteriormente sobre su patrocinado.

Cabe anotar que, el 28 de febrero, Barata también será interrogado por el fiscal José Domingo Pérez, en el marco de los aportes de campaña para Keiko Fujimori y su partido, Fuerza Popular (FP).

Además, el abogado señaló que la investigación al ex mandatario aún sigue su curso recogiendo el testimonio de varios testigos. “Falta un informe final de los peritos, se continuará hasta que el fiscal decida. Estamos dentro del plazo”, acotó.