Del Solar: "Vizcarra no tiene decisión institucional sobre el acuerdo con Odebrecht"

Para el primer ministro, Salvador Del Solar , la discrepancia del presidente Martín Vizcarra respecto a la devolución de S/524 millones a Odebrecht por la venta de Chaglla, no debe tener ningún efecto en el acuerdo de colaboración eficaz con la constructora brasileña.

"El presidente no dice que el acuerdo es malo, simplemente dice que en su opinión no le parece que esta empresa deba recibir tanto dinero sin antes saber si nos debe más", señaló en Cuarto Poder.

El monto corresponde a la venta de la hidroeléctrica Chaglla, que era de propiedad de la compañía brasileña, la misma que reclama el depósito para no declararse en quiebra.

Hace unos días, Vizcarra dijo en Loreto que "este daño es tan gran que no podríamos, no correspondería -desde mi punto de vista- hacer una devolución, cuando puede que de acá a un corto tiempo, tengamos que cobrar alguna multa a esta empresa y ya no tengamos el recurso porque ya se lo entregamos".

Del Solar apuntó que si bien el presidente puede emitir su opinión, esta no es vinculante y no debería tener mayor efecto en el acuerdo con Odebrecht.

"Son opiniones del presidente, quien no tiene ninguna decisión institucional sobre el tema", remarcó.

A su vez, Del Solar indicó que el organismo que deberá pronunciarse sobre el tema es el Ministerio de Justicia (Minjus), no Martín Vizcarra.

"Eso se va a resolver institucionalmente. Hay un informe que tiene que pasar al Minjus y este, a la luz de lo que diga ese contrato de colaboración, se pronunciará. No se pronunciará el presidente de la República", explicó.

"El acuerdo tiene que respetarse, y la decisión del Minjus va a ser estrictamente apegada a lo que se haya acordado", acotó.

