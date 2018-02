La Primera Sala Penal de Apelaciones confirmó el congelamiento de cuentas de empresas vinculadas a Edwin Luyo Barrientos , ex funcionario público investigado por recibir presuntos sobornos de Odebrecht a cambio de favorecer a la compañía brasileña con la adjudicación de la Línea 1 del Metro de Lima, durante el segundo gobierno de Alan García (2006-2011).

En la resolución emitida el pasado 19 de febrero, y a la que accedió Perú21, el tribunal rechazó los argumentos de apelación de la defensa, que señalaba que la Fiscalía no había demostrado que existía una relación entre los ingresos generados por las empresas y las coimas recibidas por Luyo.

De acuerdo al Ministerio Público, entre 2009 y 2017, las compañías Constructores Luyo SAC y CADELU SAC, en las que Edwin Luyo era el accionista mayoritario, recibieron S/3'720,406 y US$743,836 del consorcio Tren Eléctrico, que encabezaba Odebrecht. Solo CADELU, según la Fiscalía, recibió más de S/2 millones 600 mil y casi US$143 mil.

El documento también señala que, entre 2005 y 2015, las referidas empresas recibieron US$4'353,910 en cuentas bancarias del BCP y BBVA, y que el 98% de los fondos fueron retirados.

Luyo, que hoy cumple prisión preventiva, fue miembro del comité de licitación que dio la buena pro de la obra a Odebrecht. El ex servidor, al quien se le imputa los delitos cohecho pasivo propio y lavado de activos, es involucrado junto al también detenido ex viceministro de Comunicaciones, Jorge Cuba, de recibir más de US$8 millones en sobornos de la constructora en cuentas off shore de la Banca Privada de Andorra.