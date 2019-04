Odebrecht reveló pagos a Luis Nava y a su hijo por US$ 4.5 millones

El acuerdo de colaboración que firmaron Odebrecht y la Fiscalía peruana en Brasil empieza a dar resultados para la investigación a los ex altos funcionarios que fueron corrompidos por esa empresa en nuestro país.

Como parte de este proceso, Odebrecht ha entregado al Ministerio Público documentos de su extinto Departamento de Operaciones Estructuradas, o más conocida como Caja 2 o caja de sobornos, que registran pagos por US$4.5 millones a Luis Nava, ex secretario de Palacio de Gobierno en la gestión de Alan García, y a su hijo José Antonio Nava.

Los registros publicados por el portal IDL-Reporteros muestran que los pagos fueron ordenados por Jorge Barata, ex mandamás de Odebrecht en el Perú, o por Hilberto Silva, ex jefe de la Caja 2, y dirigidos a dos personas identificadas con el código nombre ‘Chalán’ y ‘Bandido’.

Perú21 pudo confirmar que tras firmar el acuerdo de colaboración, Odebrecht realizó un buceo voluntario en sus servidores informáticos y determinó que la denominación ‘Chalán’ correspondía a Luis Nava, quien es oriundo de Trujillo, y el alias ‘Bandido’ a su hijo José Antonio.

Según los registros, todos los pagos a los Nava se realizaron en el segundo gobierno de Alan García (2006-2011). A Luis Nava le entregaron US$4 millones entre 2006 y 2008. De esa cantidad, US$1.3 millones fueron depositados a una cuenta en la Banca Privada de Andorra que pertenecía a la offshore Ammarin Investment Inc., del ex vicepresidente de Petroperú Miguel Atala.

Fueron cinco depósitos que llegaron de la offshore Klienfeld Services Limited, una de las tantas que manejaba Odebrecht. La empresa aseguró a la Fiscalía que el verdadero destinatario de ese dinero era ‘Chalán’. Miguel Atala habría sido solo testaferro de Nava.

El resto del dinero de la Caja 2 que recibió Nava, según los documentos de Odebrecht, se pagó en 19 entregas, seis de las cuales estuvieron cargadas al proyecto de la IIRSA Sur. En tanto, José Antonio Nava (‘Bandido’) recibió más US$400 mil por orden de Jorge Barata, entre enero y octubre de 2010. Los registros señalan que todos los pagos fueron cargados al proyecto Metro de Lima.

APUNTA MÁS ARRIBA



Con toda esta información, el fiscal José Domingo Pérez solicitó el último miércoles 10 de abril impedimento de salida del país por 18 meses para Luis Nava y su hijo. Sin embargo, ese mismo día, José Antonio Nava abandonó el país rumbo a Estados Unidos, según el registro migratorio al que accedió El Comercio.

De acuerdo con fuentes de este diario, el viaje del hijo de Nava es considerado un agravante para el Ministerio Público tanto así que anoche evaluaba endurecer las medidas restrictivas y pedir detención preliminar para Luis Nava.

Lo que aún falta por dilucidar son los motivos que tuvo Odebrecht para entregar estos US$4.5 millones teniendo en cuenta que, como secretario de Palacio de Gobierno, Luis Nava no tenía autoridad legal para realizar gestiones en obras públicas. Por eso, en su hipótesis de trabajo, la Fiscalía apunta a lo más alto del eslabón.

En la resolución fiscal que amplía la investigación a los Nava por lavado activos, se señala que se busca “establecer si José Luis Nava y José Antonio Nava habrían podido haber participado en la colocación y ocultamiento de activos ilícitos de parte de la empresa Odebrecht a favor de Alan García Pérez y otros investigados”.

Para este presunto ocultamiento del dinero ilícito, los Nava habrían utilizado la empresa Transportes Don Reyna y el estudio de abogados Nava & Huesa, según la imputación de la Fiscalía.

Un reportaje de Cuarto poder dio cuenta de que Transportes Don Reyna, cuyo gerente es José Antonio Nava, facturó US$24 millones a Odebrecht como proveedora de los proyectos IIRSA Sur (tramos 2 y 3), Metro de Lima, Vías Nuevas de Lima, Costa Verde del Callao, Muelle Sur, entre otras obras.

Además, según el informe de la Comisión Lava Jato, durante el gobierno de Alan García se firmaron nueve adendas para el tramo 2 y 3 de la IIRSA Sur que significaron un pago de más de US$144 millones para la concesionaria que lideraba Odebrecht.

LO Niega. Nava rechaza imputaciones mientras la Fiscalía avanza. (GEC)

‘NUNCA RECIBÍ DINERO DE ODEBRECHT’



A pesar de los documentos presentados por Odebrecht ante la Fiscalía, Nava emitió un comunicado para rechazar que haya recibido, en cualquier modalidad, algún pago de la empresa.

“Nunca he recibido dinero, ni directa ni indirectamente, de Odebrecht o de alguno de sus funcionarios en el Perú o en el extranjero”, señala. Además, el ex secretario de Palacio de Gobierno niega que alguna empresa vinculada a Miguel Atala le haya entregado dinero, “menos aún que provenga de la Banca Privada de Andorra”.

También asegura que desconoce la existencia de las empresas Ammarin Investment Inc., Klienfeld Services Limited y Comet & Courier Inc.

“En ninguna declaración de funcionarios de la empresa Odebrecht ante fiscales peruanos, he sido mencionado respecto a los pagos ilícitos”, refiere Nava, sin mencionar que dichas declaraciones se dieron antes de que Odebrecht firmara el acuerdo de colaboración eficaz.

Hoy, el juez Juan Sánchez Balbuena, titular del 2° Juzgado Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, evaluará el pedido de impedimento de salida del país para Nava y su hijo, aunque este último ya no se encuentra en el país.

La audiencia se iniciará a las 9 a.m. La Fiscalía confía en que su pedido será aceptado. “El convenio de colaboración eficaz está funcionando”, señaló una fuente fiscal a este diario.

TENGA EN CUENTA



- Atala aseguró que el pago de Odebrecht se debió a la venta de un terreno, pero la empresa lo habría negado, según IDL-Reporteros.



- En el acuerdo de colaboración, Odebrecht reconoció pago de sobornos en las obras Metro de Lima, IIRSA Sur, Costa Verde Callao y Vía Evitamiento Cusco.



- Erasmo Reyna, abogado de García, dijo que la Fiscalía acumuló las pesquisas a Atala y Nava en una sola carpeta.