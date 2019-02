Puntos claves que explican el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht.

Firma histórica. La Fiscalía peruana llegó a un acuerdo de colaboración eficaz con la constructora brasileña Odebrecht en las investigaciones que lleva el Ministerio Público con el equipo especial Lava Jato.

En la firma de este documento participaron 12 personajes. Entre los nombres que destacan en este acuerdo se encuentran Jorge Barata, ex hombre fuerte de Odebrecht en Perú; Ricardo Boleira, ex superintendente de la constructora brasileña en el Perú; Carlos Nostre, ex director de la empresa; y el ex ejecutivo Renato Ribeiro.

A partir de ahora, el equipo encabezado por Rafael Vela y el fiscal José Domingo Pérez accederá a información de primera fuente sobre los sobornos que se pagaron en el Perú en los últimos 15 años para ganar licitaciones de obras de infraestructuras.

La constructora brasileña queda comprometida a entregar las pruebas e informaciones al Ministerio Público para corroborar las declaraciones que sus funcionarios vienen dando al equipo especial.

A cambio, la Fiscalía no perseguirá a los funcionarios de Odebrecht que otorguen información legal relevante, además de otros beneficios.

En conferencia de prensa, el procurador ad hoc Jorge Ramírez, informó que la reparación civil a pagarse asciende a S/610 millones, repartida en un periodo de 15 años.

A este monto se le suman S/150 millones de intereses legales, por lo que la cifra total a pagarse es de S/760 millones.

Si la constructora brasileña desea ser habilitada para participar en licitaciones públicas deberá pagar S/450 millones de soles. Este dinero corresponde a los impuestos vigentes hasta la fecha y es aparte al de la reparación civil.

Rafael Vela señaló que este es "un acuerdo de culpabilidad", ya que toda información nueva que se adquiera no solo reforzará las pesquisas que ya realiza Fiscalía, sino que también "abrirá nuevas líneas de investigación" que pueden involucrar a otras personas, naturales o jurídicas.

A través de un comunicado, Odebrecht calificó de "otro hito importante dentro de un amplio proceso de colaboración con las autoridades de varios países".

Perú es el octavo país con el que Odebrecht llega a un acuerdo.

Con la firma del acuerdo se espera que otras empresas también busquen colaborar con las autoridades para desmantelar redes de corrupción. "Va a tener un efecto dominó con las demás empresas", sostuvo esta tarde el procurador Ramírez.

