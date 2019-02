No solo Odebrecht, OAS también tenía ‘Caja 2’ para pagar sobornos

Al mismo estilo que Odebrecht , la constructora brasileña OAS también tenía su ‘Caja 2’. Es decir, un departamento de sobornos para desembolsar dinero a ex funcionarios de alto nivel a cambio de obras.

Esta es la tesis que maneja el equipo especial del caso Lava Jato de la Fiscalía y que también comparte la Procuraduría ad hoc para este caso.

Una fuente de Perú21 vinculada explicó que las coimas entregadas a los ex funcionarios vinculados a las obras Línea Amarilla (Lamsac) y Hospital Lorena, en Cusco, se entregaron a través de offshores.

En ese escenario, la misma fuente explicó que se quiere conocer la ruta del dinero para beneficiar ilícitamente a los funcionarios implicados en estos megaproyectos.

Por ello, el grupo de trabajo que preside el fiscal Rafael Vela investiga a las offshores de OAS que fueron abastecidas por el departamento de sobornos.

“La oficina de sobornos de OAS no era grande como la de Odebrecht, pero sí había una sección encargada de estos pagos ilícitos. De ese lugar habría salido el dinero para los funcionarios involucrados en el Hospital Lorena y en la Línea Amarilla”, explicó la fuente.

Precisó que aún están indagando en qué entidades bancarias abrieron las offshores. Lo que se tiene como información es que la empresa uruguaya Bynkelor S.A., que habría realizado presuntas asesorías ficticias en la Línea Amarilla por S/32 millones, fue utilizada para justificar las coimas a funcionarios de ese entonces.

INTERROGATORIOS EN BRASIL



Para ahondar en las pesquisas se realizó ayer una serie de diligencias en Brasil. En Río de Janeiro, el equipo especial Lava Jato y la Orocuraduría ad hoc interrogaron a Leonardo Fracassi Costa, ex funcionario de la empresa OAS y de Lamsac.

El objetivo de la diligencia es investigar las presuntas coimas que entregó OAS en las gestiones municipales de Susana Villarán y Luis Castañeda Lossio. La firma OAS fue la encargada de la construcción del proyecto Línea Amarilla en la gestión de Villarán. La obra había sido concesionada en el año 2009, durante la administración de Castañeda, por US$571 millones.

También respondieron a las autoridades peruanas Nelson Andrade Neto y Celso Reinaldo Ramos Junior, representantes legales de Bynkelor S.A. Ambos fueron acusados de realizar las referidas asesorías ficticias y el primero habría cobrado el 2% como comisión.

En la concesión y construcción del Hospital Antonio Lorena, de Cusco, la ex primera dama Nadine Heredia y Jorge Acurio, ex gobernador de esa región, también están implicados. Heredia habría actuado como intermediaria en la licitación del hospital a cambio de S/4.75 millones –como coima– que luego serían usados en la campaña presidencial del nacionalismo en 2011.

El contrato para el mejoramiento del hospital se firmó en julio de 2012 por un monto de S/197’580,499.16, que incluía la elaboración del expediente técnico más la ejecución de la obra. Posteriormente, se firmó una adenda que incrementó el costo en S/13’242,148.24 por la construcción de una nueva infraestructura. La inversión realizada en dicha construcción más los gastos para su demolición generaron al Estado un gasto adicional de S/5’895,430.06.

Las diligencias en Brasil estuvieron a cargo de la fiscal Milagros Salazar Paiva, del equipo especial Lava Jato, y Nory Vega, de la Procuraduría ad hoc.

Perú21 pudo conocer que en Río de Janeiro, el abogado de Leonardo Fracassi Costa buscó a las autoridades del Perú para informar que están dispuestos a colaborar con las pesquisas. Podrían seguir la ruta de los ex ejecutivos de Odebrecht.

EX GERENTE DE BPA HABLÓ SOBRE EL METRO



El interrogado Francesc Pérez, ex gerente general de la Banca Privada de Andorra (BPA) en Uruguay (2006 a 2010), acusado de gestionar las cuentas de ex altos funcionarios peruanos, también declaró ayer ante el equipo Lava Jato.

Esta vez, el interrogatorio estuvo a cargo del fiscal José Domingo Pérez, quien investigar el Metro de Lima, que involucra ex funcionarios del segundo gobierno del ex presidente Alan García. La diligencia se realizó en el principado de Andorra.

Por este caso, Edwin Luyo, ex titular del Comité de Licitación del Metro de Lima, está preso.

Habría recibido pagos de Odebrecht a través de la offshore Oblong International.