El ex mandamás de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, será interrogado nuevamente por fiscales peruanos para que termine de esclarecer los pagos de sobornos que realizó la empresa brasileña a funcionarios públicos.

Las diligencias ya habían sido solicitadas por los fiscales José Pérez y Germán Juárez, según informaron fuentes de Perú21 en el Ministerio Público, mucho antes de los interrogatorios que se realizaron el 12 de setiembre, y el 4 y 5 de octubre a otros ex directivos.

Según conoció este diario, la toma de declaración a Barata se programará luego de que el equipo especial de la Fiscalía, liderado por el fiscal Rafael Vela, recoja el testimonio de una docena de ex ejecutivos.

Desde que Vela encabeza el equipo –integrado por los mencionados Pérez y Juárez, y los fiscales Norma Mori y Carlos Puma–, se ha interrogado a cinco ex funcionarios de la constructora.

En su última declaración, el ex director de contratos de la firma, Carlos Nostre, manifestó que solo Jorge Barata puede confirmar si existió algún pago irregular al ex mandatario Alan García. Contó que las coimas pagadas por la adjudicación del Metro de Lima fueron US$24 millones y que US$10 millones habrían ido a manos del ex viceminitro Jorge Cuba y otros funcionarios. Sobre los US$14 millones restantes, dijo que solo Barata podría informar su destino.