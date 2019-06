Fuerza Popular reitera críticas al acuerdo con Odebrecht tras su homologación

Congresistas de Fuerza Popular insistieron en sus críticas al acuerdo de colaboración eficaz entre el Ministerio Público y Odebrech t luego que este fuera homologado por el Poder Judicial, hecho confirmado por los fiscales del equipo especial para el caso Lava Jato esta mañana.

"Chaglla ya se pagó, de ahí no podemos sacar nada y hemos debido incautar algunos bienes para preservar la reserva que se tiene con el país. Hay muchas obras que no se han terminado. La deuda pactada para 15 años (con Odebrecht ) no sabemos realmente cómo se va a pagar. Realmente es muy preocupante", señaló la vocera alterna de la bancada, Luz Salgado.

Según la legisladora, otros países hay tomado precauciones con Odebrecht para preservar sus propios intereses mientras que Perú "ha sido muy blando".

"Lo que veo es que hay más bien una preocupación porque la empresa salve sus propios intereses desde Brasil y no sé cómo se está defendiendo lo nuestro. Se necesita un pronunciamiento de quienes han estado en estas negociaciones, que nos digan cómo se garantiza que las obras se terminen, se paguen indemnizaciones y multas y todo lo que se han llevado por el pago de coimas", comentó.

Rosa Bartra insistió en que hay un peligro de que Odebrecht no pague la reparación civil luego que se reportara un riesgo de declaratoria de quiebra de parte del holding de esta firma en Brasil.

"En noviembre pasado llamé la atención respecto a la oportunidad de este acuerdo porque Odebrecht había entrado en 'default', entraba en proceso de quiebra y no había podido honrar su compromiso de pago de bonos. (...) Estoy segura de que la historia, el tiempo, serán los mejores jueces y nos van a dar la razón, (...) se le está dando todo a una organización criminal que ha pervertido nuestro sistema", manifestó la congresista.

Respecto a esta información de la presunta quiebra de Odebrecht, el fiscal Rafael Vela precisó que en Brasil la empresa ha entrado en un proceso concursal de protección patrimonial y que se trata de otra persona jurídica a la que firmó el acuerdo con la fiscalía peruana.

"No se trata de una quiebra, sino de un proceso concursal de protección patrimonial. (...) Si no es aprobado por acreedores y la empresa se procede a la declaratoria de insolvencia y solo después de eso procede la quiera, (...) no desconocemos que pueda generarse alguna turbulencia porque es un grupo empresarial pero tenemos la certeza y tranquilidad que los mecanismos de garantía recogidos en la sentencia premial son suficientes para garantizar el pago de las obligaciones relacionadas a la reparación civil", señaló el fiscal del equipo especial Lava Jato.