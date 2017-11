Fiscalía acordó beneficios para Odebrecht por su declaración

¿Cuáles son las consecuencias y efectos de la declaración de Marcelo Odebrecht, ex mandamás de la constructora brasileña, tras el acuerdo de compromiso firmado entre el fiscal José Pérez y las autoridades fiscales de ese país para que brinde información sobre Keiko Fujimori y otros políticos?



Una fuente de Perú21 en la Fiscalía informó que, tras el citado acuerdo para poder interrogar al encarcelado empresario en Curitiba, Brasil, el pasado 9 de noviembre, el fiscal José Pérez, a cargo de la pesquisa, no podrá incluirlo ni a él, ni a otros 76 ex directivos, en ninguna investigación relacionada al caso que lleva.

Mucho menos trabar embargos, incautaciones u otras afectaciones patrimoniales contra Odebrecht en el Perú.

Es decir, la declaración que dio el empresario ante Pérez no podrá ser utilizada por este para una indagación en su contra en nuestro país.

Entre la lista de personas que no podrán ser investigadas en este caso figuran Jorge Barata y Ricardo Boleira Sieiro Guimaraes, ex ejecutivos de Odebrecht en el Perú.

Para corroborar la última versión de Odebrecht, Pérez tiene como objetivo interrogar a Barata para que confirme si la constructora financió o no la campaña electoral del año 2011 de la lideresa de Fuerza Popular.

La fuente dijo que, de concretarse esta diligencia, no hay duda de que el ex ejecutivo de Odebrecht pedirá una serie de beneficios. Agregó que Barata no querría dar declaraciones a la Fiscalía de Lavado de Activos mientras no se cierre la colaboración eficaz con el equipo especial del caso Lava Jato, que preside Hamilton Castro. Sin embargo, eso está en veremos.

“Así Barata diga que entregó dinero a Fujimori u a otros candidatos para su campaña electoral, no podrá ser procesado. Además, para declarar pondrá como condición que se levanten las restricciones y embargos preventivos sobre sus cuentas”, dijo la fuente.

Como se sabe, el juez Richard Concepción Carhuancho no aceptó el levantamiento de las afectaciones patrimoniales contra el ex empleado de la firma en la Fiscalía de Lavado de Activos.

Keiko Fujimori es investigada por el delito de lavado de activos por el presunto aporte que habría recibido de la firma Odebrecht para su campaña electoral de 2011.

La Unidad de Cooperación Judicial Internacional y de Extradiciones, que preside Alonso Peña Cabrera, ya solicitó a Brasil el video sobre el interrogatorio de Odebrecht. “Si en el camino se quiebran los términos (se le abre una investigación o se afectan los bienes de Odebrecht), simplemente no seguirá colaborando en la pesquisa”, indicó el vocero.

La fuente recordó que, en mayo, minutos previos al primer interrogatorio a Odebrecht, la procuradora de Lavado de Activos, Janet Briones, no firmó un acuerdo similar que beneficiaba al encarcelado empresario.

VALIÓ LA PENA

Otra fuente de Perú21 en la Fiscalía de Lavado de Activos aclaró que el empresario Odebrecht (y su constructora), efectivamente, no puede ser investigado por sus dichos porque de lo contrario guardaría silencio en el futuro. Sin embargo, puede ser indagado si es que el fiscal a cargo del caso encuentra otras pruebas. Agregó que “el último pacto entre Odebrecht y la Fiscalía es el mismo acuerdo de inmunidad que se firmó, en mayo pasado, con el fiscal Germán Juárez”, a cargo de investigar a Humala.

En ese sentido, la fuente aseguró que los beneficios pactados a favor de Odebrecht valen la pena por toda la información valiosa que ha brindado sobre el financiamiento de las campañas electorales.

En el interrogatorio del 9 de noviembre, Odebrecht ratificó que financió la campaña de Humala, que el ex presidente Alan García es ‘AG’ y no descartó que a Fujimori se le haya financiado la campaña electoral. Sobre este último punto, dijo que le pregunten a Barata. Además, mencionó al presidente Kuczynski y una presunta asesoría a la firma, algo que el mandatario negó.

PEDIDO DE KEIKO NO PROSPERARÍA

El pedido de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, al fiscal de Brasil Orlando Martello para que revele las respuestas que dio Marcelo Odebrecht, ex CEO de la constructora del mismo nombre, el pasado 9 de noviembre, ante los fiscales peruanos, no prosperaría.

Así lo dio a conocer una fuente de Perú21 en la Fiscalía, quien explicó que Martello ya habría decido rechazar el pedido de la ex candidata presidencial debido a que se trata de un acuerdo de confidencialidad.

Agregó que, en todo caso, Edward Núñez, abogado de Fujimori, deberá hacer ese requerimiento al fiscal José Pérez, a cargo de investigar a la hija del ex presidente Alberto Fujimori por el presunto delito de lavado de activos.

“Dependerá de él si da a conocer la información o no. Aunque es casi imposible ese pedido por la reserva de la investigación”, sostuvo la fuente.

Otra fuente vinculada a Fujimori dijo que en caso sea rechazada en Brasil la petición de la ex candidata presidencial, lo harán ante Pérez.

En su momento, Núñez explicó que la finalidad de conocer la versión de Odebrecht es esclarecer que la referida constructora no financió la campaña electoral de su patrocinada.

De otro lado, el Poder Judicial decidirá la próxima semana si concluye la investigación a Fujimori, y a su esposo Mark Vito, por el delito de lavado de activos por los presuntos aportes irregulares que habrían recibido para la contienda política.

