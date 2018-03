La acusación fiscal contra el ex presidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia por el presunto delito de lavado de activos ya se encuentra en la recta final. Para el Ministerio Público, la constructora brasileña Odebrecht financió la campaña electoral del Partido Nacionalista Peruano.



Rafael Vela , coordinador de la Fiscalía de Lavado de Activos, informó a Perú21 que el fiscal Germán Juárez, a cargo de la pesquisa, hará el pedido en abril. Agregó que solo "está a la espera que la transcripción de la declaración que Jorge Barata , ex ejecutivo de Odebrecht en el Perú, le brindó el pasado 28 de febrero en Sao Paulo, llegue a su despacho (próxima semana) para poder concluir la investigación".



Medidas inmediatas. El fiscal Rafael Vela aseguró estar satisfecho con lo dicho por el ex directivo. (USI) El fiscal Rafael Vela aseguró estar satisfecho con lo dicho por el ex directivo Barata. (USI)

Explicó que para financiar su campaña electoral de 2011. "No se puede esperar el resultado de la Cooperación Internacional por que es incierto, con lo que tenemos es más que suficiente para acusarlos", sostuvo Vela.