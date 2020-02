Algunos exejecutivos de Odebrecht que trabajaron en cuestionados proyectos han logrado aterrizar en altos cargos estatales. Es el caso de Daniel Hokama Kuwae, actual gerente general de la empresa estatal Perúpetro.

Hokama fue desde 2011 gerente del primer proyecto de gasoducto de Odebrecht llamado Kuntur, y cuando en 2014 esa iniciativa se convirtió en Gasoducto Sur Peruano, Hokama también tuvo oportunidad de convertirse en gerente comercial y de Relaciones Institucionales del cuestionado proyecto de la constructora brasileña.

En 2017, cuando el escándalo Lava Jato había tocado el Perú, Hokama dejó Odebrecht, y su nuevo centro laboral fue Cosanac SAC, empresa del renunciante ministro de Energía y Minas, Juan Liu.

Toda esta información fue consignada por Hokama en su declaración jurada de intereses; sin embargo, en abril de 2019 sorpresivamente fue nombrado gerente general de la empresa estatal de hidrocarburos Perúpetro, que depende del Ministerio de Energía y Minas (Minem).

Antiguo Vínculo. Daniel Hokama fue gerente en el proyecto Gasoducto Sur; desde abril de 2019 es un alto funcionario del organismo del MINEM, Perúpetro. (Perú21)

LA BUENA FAMILIA

Daniel Hokama no ha sido comprendido en ninguna investigación de la Fiscalía especializada en el caso Lava Jato, pero su hermana Claudia Hokama, sí.

En 2011, Claudia Hokama fue nombrada representante legal de Odebrecht. En 2012 asumió la gerencia legal de Kuntur. En esa fecha su hermano ya se desempeñaba también como gerente de Regulación del mismo proyecto.

La Fiscalía Anticorrupción –que realizó la primera investigación del caso Gasoducto Sur Peruano– acusó a Claudia Hokama de haberse coludido con el funcionario de Proinversión Edgard Ramírez Cadenillas para que en 2014 la licitación del proyecto del gobierno humalista favorezca a Odebrecht.

El despacho anticorrupción sostiene que entre Edgard Ramírez y Claudia Hokama se encontró vinculación profesional, empresarial y amical, porque “coincidieron antes y durante este concurso para el otorgamiento de la buena pro”, señala la acusación. Por tanto, para la Fiscalía, “hubo una concertación previa”.

Una de las pruebas que usó el fiscal del caso para demostrar la vinculación amical entre Claudia Hokama y Edgard Ramírez fue la antigua y duradera relación profesional entre Ramírez y el hermano de la acusada, Daniel Hokama.

Según el Ministerio Público, Daniel Hokama y Edgard Ramírez trabajaron juntos en Osinergmin (Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería) durante 10 años, lo hicieron en la Gerencia de Regulación Tarifaria. Esto se demuestra con los certificados de trabajo de ambos que presentó la Fiscalía al juez.





Declaración jurada de intereses de Daniel Hokama.

CONTACTO FRUSTRADO

Perú21 llamó en la tarde del lunes a la oficina del gerente general de Perúpetro Daniel Hokama. Una secretaria contestó, preguntó el motivo de la comunicación y tomó nuestros datos. Pasaron 24 horas y no devolvió la llamada.

Lo que sí ocurrió fue la comunicación de un funcionario de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), quien en reserva preguntó a un integrante de la redacción de este diario por la fecha de publicación del informe sobre Perúpetro y Daniel Hokama.

No sabemos cuáles fueron los motivos por los que el funcionario Hokama no ha querido conversar con nosotros, si hasta la PCM ha tenido conocimiento que lo estamos buscando. Ayer, cuando volvimos a llamar a su despacho, ya no hubo respuesta.

El caso de Daniel Hokama se suma al del exministro Liu: personas que estuvieron vinculadas a proyectos cuestionados de Odebrecht como el Gasoducto Sur alcanzan altos cargos en el Estado.

En junio de 2019, el portal Ojo Público recogió unas declaraciones de Hokama sobre su relación con su hermana. Señaló que “nunca he participado ni he estado envuelto en ningún caso de falta de ética y menos de corrupción”.

La abogada Claudia Hokama, hermana de Daniel Hokama, fue representante legal de Odebrecht. (Congreso de la República)

SABÍA QUÉ?

Perúpetro es una empresa estatal que se encarga de la promoción y suscripción de contratos para la explotación de hidrocarburos en el Perú.

Actualmente el presidente del directorio de Perúpetro es Seferino Yesquén León.

El padre de Daniel Hokama Kuwae es Daniel Hokama Tokashiki, exministro de Energía y Minas del régimen de Alberto Fujimori.